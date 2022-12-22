الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه سوهاج» تُنهى أعمال الاختبارات العملية للمتقدمين للوظائف الفنية والحرفية

مياه سوهاج
مياه سوهاج

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اليوم الخميس، أعمال الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف كيميائى وإخصائى سلامة وصحة مهنية وفنى معمل وسائق وسائق معدات ثقيلة وحرفى وعامل، والتى استمرت حتى 22 ديسمبر الجارى.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أنه تم فى وقتٍ سابق، إعلان أسماء المتقدمين وتوقيت الاختبارات ومقرات اللجان، وذلك بالبحث بالرقم القومى على موقع الشركة الإلكترونى. https://www.scww.com.eg.

وأشار اللواء مصطفى كامل، مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إلى أن أعمال الاختبارات العملية أجريت تحت إشراف متخصصين فى المجالات المعلن عنها وأنه تمت الاستعانة بممثلين عن شركات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وقنا والأقصر خلال أعمال الاختبارات العملية، وذلك لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة لأعمال اللجان وأنه تجرى أعمال اختبارات للمتقدمين لوظائف إخصائى موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن بجامعة سوهاج أسفل مجمع المدرجات بمدينة سوهاج الجديدة فى الفترة من 24 إلى 25 ديسمبر 2022.

وأوضحت المحاسبة سمية عساف، رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه تم إجراء الاختبارات العملية لوظيفة كيميائى وفنى معمل بمحطة مياه نيدة بقرية نيدة مركز اخميم، كذلك اختبارات وظيفة سائق وسائق معدات ثقيلة بمحطة مياه نيدة، إضافة إلى إجراء الاختبارات العملية لوظيفة حرفى سادس بمحطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، واختبارات وظيفة عامل بمراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة بمحطة مياه المراغة السطحية نجع الأبعادية قرية بنى هلال المراغة واختبارات وظيفة عامل بمراكز سوهاج واخميم وساقلتة والمنشاة بمحطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج طريق الدير نجع الشيخ حمد بجوار قوات الأمن، وأجريت الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز جرجا والبلينا ودارالسلام بمحطة مياه البلينا السطحية شارع البحر بجوار محكمة البلينا بمدينة البلينا.

اخصائي موارد بشرية اخميم وساقلته أعمال اللجان الاستعانة الرقم القومى الشرب والصرف الصحي الشفافية والنزاهة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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وائل لطفي

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