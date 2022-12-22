الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اللجنة الأولمبية تهنئ محمد عبدالمطلب بتوليه منصب مدير مكتب رابطة المحترفين

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية

وجه مجلس ادارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة للمهندس محمد عبدالمطلب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة السابق بعد توليه منصب مدير مكتب رابطة المحترفين NBA africa.

وشهد مقر اللجنة الأولمبية المصرية اليوم تكريم تم تنظيمه من اتحاد كرة السلة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من أعضاء اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية لتكريم المهندس محمد عبدالمطلب بعد توليه منصب مدير مكتب رابطة المحترفين NBA africa.

وكشف أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية: “أن اختيار المهندس محمد عبدالمطلب يدعو للفخر والاعتزاز بتولي هذا المنصب وكلنا ثقة أنه سيكون واجهة مشرفة لمصرنا الغالية وتأكيداً على أن مصر ولادة وقادرة على وضع بصمتها في شتى المجالات على المستوى العالمي”.

وحرص أعضاء اللجنة الإعلامية على  تقديم  التهاني لمحمد عبد المطلب مؤكدين دعمهم المستمر له  لضمان استمرار مسيرته خلال المرحلة القادمة.

حطب الاولمبية رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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