الصورة الأولى من كواليس «كابيتانو».. عمرو الفقى: أضخم برنامج اكتشاف مواهب كروية

يستعد صناع برنامج “كابيتانو” لانطلاق أولى حلقاته خلال ساعات قليلة من الآن، وطرحت الصفحة الرسمية لقناة أون صورة من داخل كواليس التحضيرات النهائية لانطلاق المسابقة.

وشارك عمرو الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة POD الرائدة في مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبرى والوكالات الإعلانية للتليفزيون والراديو والصحافة الرقمية والمقروءة، صورة البوستر الرسمي للبرنامج منذ قليل وعلق عليها قائلًا: “انتظرونا على قناة أون وأون تايم أضخم برنامج اكتشاف مواهب كروية في الوطن العربي”.

ويواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذي يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا، نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي، في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلًا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.

ويواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذي يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.