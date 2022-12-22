الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار منزل خالي من السكان دون ضحايا أو مصابين بالمنيا

انهيار منزل
انهيار منزل

شهد حي جنوب مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، انهيار أحد المنازل القديمة الخالية من السكان دون وقوع ضحايا أو مصابين وأنتقلت أجهزة الأمن ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي وتم أتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود إشارة من مأمور قسم شرطة ملوي، تتضمن انهيارمنزل في حي جنوب مدينة ملوي، دون مصابين أو أضرار بشرية. 

وبالانتقال والفحص تبين إنهيار سقف الطابق الثاني بمنزل قديم ملك "سيد علي" كائن في شارع مسجد الأقطم بحي جنوب مدينة ملوي، وأنه خالي من السكان ولاتوجد أي إصابات أو خسائر بشرية. 

وأفادت التحريات الأولية لوحدة المباحث أن المنزل قديم ومقام من الطوب اللبن علي مساحة 75 مترمربع، ولايشكل أي خطورة علي المنازل المجاورة، وتم فرض كردون أمني، وفصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، حفاظا علي حياة المارة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة وإتخاذ الإجراءات اللازمة، والعرض علي النيابة العامة للتصرف.

مدينة ملوي بالمنيا أنهيار منزل خالي من السكان شارع الأقطم بحي جنوب ملوي دون وقوع ضحايا أو مصابين اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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