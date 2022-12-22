الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أجنبيين بحوزتهما عملات مقلدة قبل ترويجها بمدينة بدر

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وهاتفيِّ محمول، وذلك حال توقفهما بالسيارة ملك وقيادة أحدهما، بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة بدر، وقيام شخصين آخرين بالفرار هاربين بسيارة أخرى حال مشاهدتهما القوات. 

وعُثر على كيس بلاستيك سقط من السيارة الهاربة، بفحصه عثر بداخله على مبلغ مالي "عملات أجنبية مقلدة".

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرّا بسابقة تعرفهما بأحد الأشخاص، حيث أوهمهما بقدرته على استبدال العملات الأجنبية بسعر أقل من المتداول بالسوق السوداء. 

وفى سبيل ذلك، اتفقا على استبدال مبلغ مالي عملات "محلية" بمبلغ مالي عملات "أجنبية"، وقيامهما بالتقابل مع المتهمين الهاربين "جارٍ ضبطهما"، وقاما بتسليمهما المبلغ، وحال انتظارهما المبلغ المالى "من العملات الأجنبية"، فوجئوا بالقوات وفرا سالفي الذكر، وما تبين من أن العملات الأجنبية المضبوطة مقلدة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.  

الأجهزة الأمنية قسم شرطة بدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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