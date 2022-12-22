الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

احتفالا بمرور 20 عاما على تأسيسها..

«كايرو ستيبس» تطرب جمهورها المصري في الأوبرا بمشاركة الهلباوي

كايرو
كايرو

تحتفل الفرقة العالمية كايرو ستيبس بمرور 20 عاما على تأسيسها، وذلك لحفلين متتاليين في دار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء اليوم الخميس وغد الجمعة.
واختارت كايرو ستيبس أن تحتفل بعيد ميلادها وسط جمهورها المصري على أحضان المسرح الكبير في الأوبرا، عبر حفلين حملا لافتة كامل العدد حتى قبل الموعد بأسبوعين، ضمن إطلالتها السنوية المعتادة في ختام كل عام في القاهرة.
كما تحتفل كايرو ستيبس بنجاح ألبومها الموسيقي الجديد "كافيه جروبي"، وتطرب محبيها بتوليفة منتقاة من أشهر مقطوعاتها الموسيقية مثل "خليجي ستيبس" و"انفراج" و"صعيدي" وأجدد أعمالها "دهب"، التي ظهرت مؤخرا بشكل فيديو كليب.

كما تفاجئ الفرقة المصرية العالمية الجمهور بحلول المطرب علي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس كضيوف على الحفل ويشاركان  في تأدية أغنيتين من أشهر أعمال كايرو ستيبس.

كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى ملكوت موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، رفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط .

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الثامنة مساء الفرقة العالمية كايرو ستيبس الشيخ إيهاب يونس المؤلف الموسيقي الأوبرا المصرية الهلباوي

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