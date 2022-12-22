الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسامة ربيع: القانون لن يسمح بوجود أجانب لهم سيطرة أو سيادة بقناة السويس

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القانون لن يسمح بوجود أجانب لهم سيطرة أو سيادة بقناة السويس، مؤكدًَا أن القناة ملك للمصريين ولا يمكن المساس بها، ولديها الخبرات اللازمة لإدارة شئونها.

وأضاف "ربيع"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن صندوق قناة السويس سيتم من الفائض للجزء الخاص بالهيئة، وخلال هذا الفائض سنقوم بعمل المشروعات.

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلسة عامة، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يهدف لتنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة أموال ستوضع فيه.

وبحسب مشروع القانون، سيتمكن الصندوق الجديد من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، ويهدف المشروع لتمكين قناة السويس من مواجهة الأزمات في ظل فترات التقلبات الاقتصادية وسوء أوضاع التجارة العالمية.

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وائل لطفي

عن قناة السويس

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