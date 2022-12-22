محافظ المنوفية: 50 ألف جنيه دعم مالي لمدرسة «النور» للمكفوفين في شبين الكوم

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مبلغ (50) ألف جنيه دعم مالي من المحافظة لمدرسة (النور) للمكفوفين بمدينة شبين الكوم، بهدف الارتقاء ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبنائه الطلاب.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمتابعة سير العمل وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، رافقه اللواء عمر إدريس، مستشار المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس حي شرق شبين الكوم.

واستقبل طلاب المدرسة محافظ المنوفية بالورود والأناشيد الوطنية وبعض الفقرات الفنية، وتفقد المحافظ الفصول الدراسية والأقسام الداخلية للمدرسة، للاطمئنان على مستوى الخدمات التعليمية والأنشطة الدراسية المقدمة للطلاب، كما حرص على الاطلاع على مستوى النظافة العامة لتوفير جو بيئي يليق بالطلاب.

وفي ذات السياق، تفقد محافظ المنوفية، أماكن إقامة مبيت الطلاب وكذا المطعم والمطبخ، موجهًا بضرورة تطوير ورفع كفاءة المطبخ وفق أحدث التجهيزات، مكلفًا مديرة المدرسة بحصر شامل لكافة احتياجات ومتطلبات المدرسة بمختلف أقسامها في سبيل توفيرها لضمان تقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

وخلال تفقده، كلّف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور الميداني على كل مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بنطاق المحافظة للوقوف على الاحتياجات الفعلية والعرض عليه للتنسيق مع الجهات المعنية لإمكانية توفيرها دعمًا لهم، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الهمم والتأكيد على حقوقهم وضرورة تمكينهم في شتى المجالات.

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