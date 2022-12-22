كلوب هاوس نموذجا.. دراسة تشيد بتجربة «تنسيقية شباب الأحزاب» في التعامل مع الـ«سوشيال ميديا»

أشادت دراسة علمية حديثة بالتجربة الرائدة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في التعامل مع كافة منصات السوشيال ميديا وتعظيم الاستفادة منها في إطار حرص القائمين علي التنسيقية على التواجد علي كافة المنصات الحوارية، ورغبةً منها فى إرساء قواعد الحوار البناء وإثراء النقاشات السياسية التى تشغل مجتمعنا المصرى تفعيلا لتوجيهات الرئيس السيسي بتفعيل الحوار الوطني بين كافة القوي الوطنية وأطياف الشعب.

وركزت الدراسة، على تجربة التنسيقية عبر منصة كلوب هاوس والتي تعد أحدث منصات غرف الدردشة الصوتية منذ أن قامت بتدشين غرفة على التطبيق في مارس 2021 بعنوان " تنسيقية شباب الأحزاب "، كما قامت بتنظيم عشرات الفعاليات ومناقشة العديد من القضايا المثارة علي الساحة والرد علي كل التساؤلات التي تشغل الرأي العام ضمن معركة الوعي وأيضا الرد علي محاولات البعض استخدام التطبيق في نشر الشائعات والتضليل بغرض الهجوم علي الدولة ومؤسساتها .

وأجرى الدراسة الدكتور محمد رضا حبيب خبير الاعلام السياسي، ضمن بحوث المؤتمر العلمي السادس للجامعة الحديثة بعنوان " الإعلام وقيم المواطنة وحقوق الإنسان"، وحملت عنوان "اتجاهات النخبة المصرية نحو توظيف غرف الدردشة الصوتية في تناول قضايا حقوق الإنسان تطبيق" كلوب هاوس نموذجا " علي عينة بلغت (200) مفردة من النخبة المصرية - من الاكاديميين والسياسيين والكتاب والصحفيين من مستخدمي تطبيق كلوب هاوس – وناقشتها الاستاذة الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة والأستاذ الدكتور عبدالعزيز السيد عميد اعلام بني سويف والدكتورة دعاء البنا استاذ مساعد الاعلام بالجامعة الحديثة.

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة التصدي لاستغلال الجماعة الارهابية وأنصارها لتطبيق "Clubhouse" ومنصات التواصل الاجتماعي في ترويج الأكاذيب والشائعات وتقديم صورة مشوهة ومغلوطة لحقوق الانسان في مصر ليس هذا فقط بل الدفاع عن حقوق الإرهابيين والمحرضين على العنف.

وأشارت الدراسة إلى تزايد لجوء عناصر جماعة الإخوان الهاربة بالخارج إلى منصات السوشيال ميديا بعد التضييق علي منصاتهم التقليدية في تركيا وقطر ورحيل البعض منهم الي لندن وهو نفس ما حذرت منه دراسة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب بألمانيا (نوفمبر، 2021) من تنامي خطر استغلال جماعة الإخوان الإرهابية لتطبيقات التواصل الحديثة، وفي مقدمتها تطبيق "كلوب هاوس، لشن موجة جديدة من التحريض على الفوضى والممارسات الإرهابية في عدد من الدول العربية.

كما أوصت الدراسة بتكثيف وتفعيل تواجد مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وأبرزها المجلس القومي لحقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي؛ لطرح حقيقة ما يحدث في مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والرد بصورة عملية علي كل محاولات استغلال انصار الجماعة الارهابية والمنظمات المشبوهة لاستغلال التواصل الاجتماعي لتشوية صورة مصر وتصدير صورة سلبية للرأي العام المحلي والعالمي عن حقيقة ما يحدث في مصر او حتي وضع حقوق الإنسان.

وأشارت إلى ضرورة تدريب ودعم القائمين على العمل بالمؤسسات الحقوقية الوطنية على وسائل التكنولوجيا وتطبيقات التواصل الاجتماعي الحديثة ومنها منصة كلوب هاوس؛ لتوظيفها بشكل جيد في التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.