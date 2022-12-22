طبيب يوضح الفرق بين نزلات البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا

أوضح الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، الفرق بين نزلات البرد والإنفلونزا وكوفيد 19 والفيروس المخلوي.

وقال سعد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى الفضائية، اليوم الخميس، إنه خلال فصل الشتاء يكثر في الإصابة بـ 5 أمراض مشهورة وجميعها تظهر كل عام، ولكن بسبب "انشغالنا بالكوفيد 19 تنسينا فصل الشتاء.

نزلات البرد

ولفت إلى نزلات البرد، وهي عبارة عن مرض بسيط يتم علاجها خلال 3 أيام يتم الشفاء منه، وأعراضه:- (ارتفاع طفيف في درجة الحرارة - سيلان في الأنف - تكسير في الجسم - كحة أو سعال خفيف).

نزلات الإنفلونزا

وأشار أن إلى مرض الإنفلونزا يكون أكثر حدة، حيث إن درجات الحرارة قد تصل إلى 40 أو 39 درجة تأخذ فترة أطول في المرض، ولها بعض المضاعفات الأخرى، منوها على وجود فيروسات الإنفلونزا كثيرة تصل بالآلاف.

الفيروس التنفسي المخلوي

وأشار إلى أن الفيروس التنفسي المخلوي، هو مرض قديم منذ الخمسينات وحاولت الوزارة وقتها أن يتم إنتاج له علاج موسمي ولكن لم يصل إلى نتيجة.

خطورة الفيروس المخلوس

ونوه بأن خطورة الفيروس المخلوس أكثر لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة أو نصف عام، لأنه يتسبب في ضيق الشعب وقد تحدث "زرقة" أو تسارع في النفس وقد يتم اللجوء إلى الحجز في المستشفيات، ولكن أطفال المدراس الكبار يصحبه ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 39 درجة مئوية تستمر من يوم إلى 3 أيام، بالإضافة إلى السعال والتكسير في الجسم وفقدان للشهية.

المقارنة بين البرد والإنفلونزا و كوفيد 19 والفيروس المخلوي

وأضاف أن "نزلات البرد والإنفلونزا و كوفيد 19 والفيروس المخلوي التنفسي جميعهم يشبهون بعضهم البعض، ويتم التفرقة عن طريق الإصابات مثل :-

الفيروس المخلوي (يصيب الأطفال أعراضه واضحة للغاية، والكبار لا تظهر عليهم المرض وإن ظهر تكون خفيفة)، أما الـ كوفيد 19 (يظهر في الكبار بأعراض واضحة للغاية، والأطفال قد لا يظهر عليهم أعراض نهائيا وإن ظهرت تكون طفيفة حتى إنها لا تحتاج أي علاج).

وذكر أن علاج نزلات البرد والإنفلونزا و كوفيد 19 والفيروس المخلوي واحدة ولا فرق بينهم، سوى التغيرات التنفسية بالنسبة للجهاز التنفسي.