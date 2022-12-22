ليفربول يواجه مان سيتى فى قمة مباريات كأس الرابطة الإنجليزية

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم محمد صلاح لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، مساء الخميس، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد في قمة مباريات دور الـ16 بكأس الرابطة الإنجليزية.

وتعد مباراة مان سيتي هي الأولى لمحمد صلاح منذ توقف الدورى الإنجليزى يوم 13 نوفمبر الماضي، وبعد موقعة السيتي النارية سيكون محمد صلاح على موعد مع مباراة أستون فيلا في الجولة السابعة عشرة بالدوري الإنجليزى والمقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد فيلا بارك.

واستعد محمد صلاح مع ليفربول قبل مواجهة السيتي وشارك في وديتين أمام ليون الفرنسي وميلان الإيطالي في كأس سوبر دبي منذ أيام، حيث سجل هدفًا في فوز الريدز على ميلان وخسر لقاء ليون.

ويسعى صلاح لمواصلة تفوقه على السيتي، حيث يخوض اللقاء رقم 18 له أمامه في جميع المسابقات، حيث فاز في 7 وخسر 6 وتعادل في 4 وساهم في 14 هدفًا بواقع تسجيله 9 أهداف وصناعته 5 حيث يعتبر ثاني أكثر فريق سجل عليه في مسيرته حتى الآن.

وكان محمد صلاح تفوق في المواجهة الأولى له مع ليفربول أمام السيتي هذا الموسم في الجولة الحادية عشرة بمسابقة الدوري الإنجليزي بهدف نظيف، أحرزه قائد المنتخب الوطني في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بينما يسعى الليلة لمواصلة التسجيل أمام السيتي وإبعاده عن منافسة لقب كأس الرابطة الذي يسعى ليفربول للحفاظ على حملة الدفاع عن لقبه فيه.

ويتطلع صلاح لقيادة الريدز أمام السيتى لتحقيق الفوز والصعود لربع النهائى فى البطولة، كما يسعى للعودة بقوة فى الدورى الإنجليزى لتحسين موقع فريقه فى جدول ترتيب البريميرليج، حيث يحتل ليفربول المركز السادس برصيد 22 نقطة وبفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر.

وكان ليفربول قد تغلب على توتنهام بنتيجة 2- 0 بقدمي النجم المصري محمد صلاح، في الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي وذلك قبل توقف المسابقات لانطلاق مونديال قطر.

وخاض صلاح 21 مباراة مع ليفربول حتى الآن بجميع المسابقات بالموسم الحالي (2022-2023)، سجل 14 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة.

ويدخل ليفربول اللقاء كامل الصفوف بعد استعادة المصابين باستثناء الشكوك التي تحوم حول مشاركة الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب الراحة التي يحصل عليها بعد انتهاء مشاركته مع منتخب هولندا في منافسات كأس العالم التي أقيمت في قطر، بجانب الكولومبي لويس دياز الذي سيغيب حتى شهر مارس بسبب العملية الجراحية التي خضع لها هذا الشهر.

في الجهة المقابلة يدخل مانشستر سيتي بقوة اللقاء وهو كامل العدد دون أن ينقص أي لاعب ويتسلح بجهازية لاعبيه على رأسهم هداف الفريق النرويجي إيرلينج هالاند بعدما تعافى تمامًا من إصابته وأصبح جاهزًا لخوض المباريات.

السيتي تغلب على جيرونا الإسباني وديًا قبل مواجهة ليفربول في لقاء استعاد فيه جميع لاعبيه، حيث يتسلح بعودة كايل ووكر الذي شارك مع إنجلترا في كأس العالم واستعاد مستوى البلجيكي كيفين دي بروين.

ويسعى ليفربول لمواصلة تفوقه تاريخيًا على السيتي في مسابقة كأس الرابطة حيث تفوق في 3 مباريات من أصل 6 وخسر لقاء وتعادل في مواجهتين.