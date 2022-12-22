مياه الشرب بسوهاج تجرى استطلاعات راى لتعرف على جودة الخدمات المقدمة بعد التشغيل التجريبى لثلاث محطات مياه شرب

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي لأهالى قرى بيت علام بجرجا والصوامعة شرق والإحايوة شرق والكولة بأخميم للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك بعد بدء أعمال التشغيل التجريبى لمحطات مياه بيت علام والصوامعة شرق المطورة والإحايوة شرق المدمجة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن مسئولى التوعية بالشركة، قاموا بإجراء 200 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين للتاكد من تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

ومن الجدير بالذكر أن محطة مياه بيت علام تبلغ طاقتها التصميمية 75 لتر لكل ثانية، بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه وتغذى 30 ألف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة، وأنه تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز أخميم 90 لترًا لكل ثانية بتكلفة تبلغ 86 مليون جنيه لتغذية ٤٥ ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه الإحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم ٩٠ لترًا لكل ثانية بتكلفة تبلغ ٥٧.٧ مليون جنيه، وتخدم 44 ألف نسمة بقريتي الإحايوة شرق والكولة بأخميم.

كما عقدت الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عبر تقنية الفيديوكونفرانس برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى وبحضور السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2022.

وأكد المهندس ممدوح رسلان ضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة في 7 مراكز بسوهاج، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو تلك المشروعات مع الالتزام بالمواصفات القياسية أثناء التنفيذ.

واوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان الاجتماع تناول ايضاً ضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اتخاذ كافة اجراءات الترشيد والحد من المياه الغير محاسب عليها وتقليل الفاقد والاهتمام بالتشغيل والصيانة القياسية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها فى اسرع وقت ممكن.