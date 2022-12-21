«حجازي»: حل أسئلة الأول والثاني الثانوي تتراوح من خطوة لخطوتين

كلف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أكرم رئيس الإدارة المركزية للمناهج، بمخاطبة مستشاري المواد لإرسال تعليمات إلى موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل للمواد الدراسية على مستوى المديريات، بأن تكون أسئلة اختيار من متعدد تتفق مع مواصفات الورقة الامتحانية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، عبر تطبيق "الواتساب": "وأن تتراوح خطوات الحل لكل سؤال من خطوة إلى خطوتين".

وعلى صعيد آخر، علق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب أولياء أمور طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام، بالسماح للطلاب بالدخول بورق أبيض كمسودات في لجان الامتحانات.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه سوف يتسلم الطالب ورقة أسئلة للجزء المقالي ومن ثم يتسلم كراسة إجابة وبالتالي ليس في حاجة إلى ورق منفصل زيادة.