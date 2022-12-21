الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالمزمار والطبل البلدى.. سيدة تقيم حفلًا بعد خلع زوجها بالغردقة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

في واقعة هي الأولى من نوعها بمدينة الغردقة، فوجئ سكان منطقة الكوثر جنوبي مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مساء الأربعاء، بإقامة إحدي السيدات حفلًا بالطبل والمزمار البلدي، وخيول راقصة، وإضاءة ليزر، وذلك احتفالًا بحصولها على حكم خلع من زوجها، ورفعت لافتة خلال الاحتفال "مبروك على الخلع يا أم سليم".

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وأثارت الواقعة ردود أفعال من أهالي المنطقة بإقامة احتفال في الطريق العام، وطالب أهالي المنطقة الأجهزة المختصة بالتحقيق في الواقعة، لخروجها عن السلوكيات العامة وإقامة احتفال في الطريق العام دون تصريح، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الحفل على نطاق واسع، مؤكدين أن الواقعة هي الأولى من نوعها بمدينة الغردقة، وأنها حدث غريب على أهل المدينة وسيداتها.

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إحدى السيدات الأولى من نوعها البحر الاحمر بالطبل والمزمار حكم خلع زوجة بمدينة الغردقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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