بالمزمار والطبل البلدى.. سيدة تقيم حفلًا بعد خلع زوجها بالغردقة

في واقعة هي الأولى من نوعها بمدينة الغردقة، فوجئ سكان منطقة الكوثر جنوبي مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مساء الأربعاء، بإقامة إحدي السيدات حفلًا بالطبل والمزمار البلدي، وخيول راقصة، وإضاءة ليزر، وذلك احتفالًا بحصولها على حكم خلع من زوجها، ورفعت لافتة خلال الاحتفال "مبروك على الخلع يا أم سليم".

وأثارت الواقعة ردود أفعال من أهالي المنطقة بإقامة احتفال في الطريق العام، وطالب أهالي المنطقة الأجهزة المختصة بالتحقيق في الواقعة، لخروجها عن السلوكيات العامة وإقامة احتفال في الطريق العام دون تصريح، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الحفل على نطاق واسع، مؤكدين أن الواقعة هي الأولى من نوعها بمدينة الغردقة، وأنها حدث غريب على أهل المدينة وسيداتها.