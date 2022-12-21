الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر بطولة التصنيف العالمى للمصارعة

وزير الرياضة
وزير الرياضة

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان الوزارة، مع اللواء عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة؛ لبحث استعدادات استضافة مصر بطولة التصنيف العالمي للمصارعة خلال الفترة 23-26 فبراير المقبل بالصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.

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تُقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولى للمصارعة بمشاركة نحو 400 فرد من لاعبين وأجهزة فنية ومشرفين من 25 دولة، وتتنوع المنافسات ما بين المصارعة الرومانية، والمصارعة الحرة، والمصارعة النسائية، وتعد البطولة واحدة من 4 بطولات للتصنيف العالمى تقام سنويًا على مستوى العالم.

اطلع الوزير على كافة المستجدات المتعلقة باستضافة البطولة، وتقسيمات اللجان الفرعية ضمن اللجنة المنظمة للبطولة، والمتعلقة بفنادق الإقامة وأماكن التدريب والصالة المغطاة والبروتوكولات والمراسم والتسويق والمتطوعين، وغيرها من اللجان المختصة.

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وجه الدكتور أشرف صبحى بالتنسيق الدورى بين الوزارة واللجنة المنظمة العليا واللجنة المنظمة للبطولة مع مسئولى الاتحاد الدولى للمصارعة لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة، والعمل على تنظيم البطولة فى أفضل صورة، وتحقيق النجاح لها على غرار مختلف البطولات التى تقام على أرض مصر.

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أكد أن استضافة بطولة التصنيف العالمي للمصارعة تأتى ثقةً من مسئولى الاتحاد الدولى فى قدرة الدولة المصرية، ومقوماتها، والتى ظهرت جليةً خلال استضافة مصر لمختلف البطولات الدولية فى شتى الألعاب الرياضية الفترة الماضية.

كما لفت وزير الرياضة إلى أهمية الإعداد الجيد للاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى؛ للمصارعة المقرر مشاركتهم بالبطولة، لتحقيق نتائج متميزة بها لتكتمل الصورة بنجاح البطولة تنظيميًا وفنيًا.

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حضر الاجتماع من اتحاد المصارعة اللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد، والدكتور نبيل الشوربجي أمين الصندوق، والدكتور محمود السيد السكرتير العام، والعميد ابراهيم عادل مصطفي عضو مجلس الإدارة، ومدير البطولة، والدكتور أشرف حافظ عضو مجلس الإدارة، وأحمد راشد عضو مجلس الإدارة، ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، ومحيى معروف رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، والدكتور عبدالأول محمد مساعد الوزير، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، وسعيد حسب الله مدير عام علم النفس الرياضى، وأحمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للمنتخبات، ومحمد الجزار مدير الشئون المالية.

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استضافة مصر إسكندرية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطولات الدولية التصنيف العالمي الدكتور محمد الكردى رئيس

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وائل لطفي

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