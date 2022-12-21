«التنمية الاقتصادية الروسية» تعلن انخفاض معدل التضخم السنوى إلى 12.35%

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد من 12.65% إلى 12.35%.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية - حسبما أوردت اليوم الأربعاء- أن التضخم السنوي في روسيا تسارع إلى 12.6% خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر 2022.

وأوضحت الوزارة الروسية "استقر التضخم عند 0.02٪ خلال الأسبوع من 13 إلى 19 ديسمبر، بينما تباطأ ارتفاع الأسعار من 12.35% إلى 12.35%.

كما أفادت بتراجع ارتفاع الأسعار في قطاع المواد الغذائية خلال أسبوع إعداد التقرير بسبب انخفاض معدلات ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات، بينما انخفضت الأسعار في القطاع غير الغذائي، ومرد ذلك إلى تواصل انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية، حيث تراجعت أسعار الخدمات السياحية وخدمات الطيران والفنادق.

على صعيد آخر، شهد الروبل الروسي انخفاضا لأدنى مستوى منذ أوائل شهر مايو، متخطيا مستوى 70 للدولار اليوم الأربعاء، لتصل خسائره الشهرية لما يقارب 14%، وذلك في ظل مخاوف من العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسى.