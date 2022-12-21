وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد فعاليات مسابقة التفوق الكشفي

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات مسابقة التفوق الكشفي المقام بمدرسة النور للمكفوفين، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، لتقييم فرق ذوي الهمم على مستوى الجمهورية.

وأشاد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالعروض الكشفية التي تشهدها التقييم، موجهًا الشكر للطلاب المشاركين.

جاء ذلك بحضور لجنة من الإدارة العامة للتربية الرياضية، والنائب اللواء السعيد عمارة عضو مجلس النواب والدكتور طارق عمارة نائب رئيس مجلس الامناء بالجمهورية ورئيس مجلس أمناء المجافظة والدكتور علاء جوده وكيل المديرية ومصطفى مرعي مدير عام التعليم العام والدكتور سامح صديق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ.

وقد تم إجراء التقييم على يومين اليوم الأول إدارة شرق كفر الشيخ وإدارة بيلا واليوم التالي إدارة سيدي سالم ودسوق وبيلا التعليمية.