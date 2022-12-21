«جروب العيلة»| صُناع المسلسل: يكشف مزايا وعيوب «السوشيال ميديا» و«إزاى ممكن تخرب بيوت»

يشهد الموسم الدرامى الشتوى هذا العام تنافسًا شديدًا بين عدد من الأعمال الدرامية الجديدة، على رأسها مسلسل «جروب العيلة»، المقرر عرضه فى يناير المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

«جروب العيلة» من مسلسلات البطولة الجماعية، ويأتى على رأس الفنانين المشاركين به النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وهو مكون من ١٥ حلقة تناقش مجموعة من القضايا المتنوعة فى إطار درامى اجتماعى كوميدى، وعلى رأسها المشاكل العائلية، واختلاف الأجيال.

كتبت دعاء عبدالوهاب المعالجة الدرامية على المسلسل وأشرفت على الكتابة، بينما كان السيناريو والحوار لكل من منة فوزى وهند عبدالله، من إنتاج شركة «سينرجى».

«الدستور» التقت صناع وأبطال المسلسل، للحديث عن كواليس التصوير، والملامح الرئيسية للشخصيات الرئيسية.

سميحة أيوب: نموذج مصغر لحياة الأسر فى ظل سيطرة التكنولوجيا

قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب إن مسلسل «جروب العيلة» يقدم فكرة جديدة، ويكشف خلال أحداثه عن أضرار وفوائد مواقع التواصل الاجتماعى، وتأثيرها على العلاقات الإنسانية المختلفة داخل العائلات، وكيف أصبحت التكنولوجيا بصفة عامة سلاحًا ذا حدين، و«زى ما ليها فوائد، ليها مساوئ وممكن تخرب بيوت».

وأضافت: «التكنولوجيا مثلما قربت المسافات أبعدتنا عن اللقاءات والتجمعات العائلية، وأصبح ما يربط العائلة الواحدة هو (جروب على الموبايل)، فتحول الأشخاص إلى أدوات للتكنولوجيا»، مشيرة إلى أن «المسلسل يوضح مدى التقلبات التى أحدثتها مواقع التواصل الاجتماعى فى حياتنا». وشددت على أن فريق عمل المسلسل كان أشبه بالعائلة الواحدة أثناء التصوير، وحرصت على احتوائهم باعتبارها «كبيرة العائلة»، كما هو فى أحداث العمل، كاشفة عن أنها تجسد دور الجدة والأم والحماة فى نفس الوقت، وهى التى تحتوى على مشاكل وأفراح وأحزان العائلة.

وأوضحت أن أحداث مسلسل «جروب العيلة» يدور حول أسرة مكونة من ٦ أشخاص، إلى جانب أولادهم وأحفادهم، ويتم على مدار الحلقات الـ١٥ استعراض أدق التفاصيل فى حياتهم اليومية، من مشكلات عاطفية إلى حياتية وغيرها، متابعة: «المسلسل نموذج مصغر لواقع الحياة اليومية».

إسلام جمال: يتناول حياة البيت المصرى

أعرب الفنان إسلام جمال، عن سعادته الكبيرة بالعمل فى مسلسل «جروب العيلة»، موضحًا أنه لم يتردد فى العمل بالمسلسل، بسبب فكرته الجيدة التى تقوم على علاقة الأسرة المصرية بمواقع التواصل الاجتماعى، مع تناول تفاصيل البيت المصرى، وكتابتها بحرفية شديدة.

وقال: «فكرة المسلسل جيدة جدًا، ويتضمن مفاجآت وأحداثًا مشوقة، وأرجو أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه فى أول يناير القادم».

وعن عمله مع الفنانة سميحة أيوب، التى يجسد دور ابنها فى أحداث المسلسل، قال إسلام جمال: «هى أستاذة كبيرة، ومن حسن حظى أن أتعاون معها فى أكثر من عمل فنى، فهى أمٌ على المستوى الشخصى وقيمة فنية وإنسانية كبيرة». كما أعرب عن سعادته بالعمل مع المخرجة منال الصيفى للمرة الثانية، بعد التعاون معها سابقًا فى مسلسلى «بلا دليل» و«جمال الحريم»، قائلًا: «هى مخرجة شاطرة جدًا، وتنسج من أى عمل حدوتة فنية متميزة تعجب المشاهدين وتقوم بالأساس على مشاهد حقيقية من واقع المجتمع».

رشا مهدى: تعلمت من سيدة المسرح العربى «التلقائية»

كشفت الفنانة رشا مهدى عن انتهائها من تصوير المسلسل بالكامل خلال الفترة القليلة الماضية، واصفة إياه بأنه «عمل درامى بحبكة قوية»، يناقش من خلاله عدة قضايا تحدث يوميًا بين أفراد الأسرة الواحدة، وهو أهم ما جذبها إلى السيناريو. وقالت رشا مهدى: «المسلسل يحرص على مناقشة مشاكل أسرة بكل فئاتها العمرية، اعتمادًا على فكرة الجروب الذى تدشنه العديد من الأسر على تطبيق واتساب لمعرفة أخبار أفرادها، نظرًا لإيقاع الحياة السريع الذى أسهم فى ابتعادنا عن لمة العيلة».

وأضافت أنها تجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان أحمد سعيد عبدالغنى، ابن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب فى المسلسل، ويحدث بينهما الكثير من المواقف.

وأعربت عن فخرها الشديد بالوقوف أمام الفنانة القديرة سميحة أيوب، مشيرة إلى أنها تعلمت منها الكثير جدًا، خاصة الالتزام والتعاون والتمثيل بتلقائية، والحرص على أن تكون كواليس العمل مرحة ويسودها الحب والدفء.

كما عبرت عن سعادتها بالتعاون مع المخرجة منال الصيفى، التى تتعاون معها للمرة الثانية، واصفة إياها بأنها مخرجة متمكنة وأستاذة كبيرة، وتسهم فى إحداث تفاهم كبير بين فريق العمل الواحد. وعن تقديمها الدراما القصيرة ذات الـ١٥ حلقة فقط، قالت إن هذا النوع من الدراما يتيح للجمهور المشاهدة دون ملل، كما أنه يفيد الممثل فى تجنب إجهاده، ويتيح له فرصة الارتباط بأعمال أخرى.

أحمد سعيد عبدالغنى: دمه خفيف ويناقش العلاقات الإنسانية

أكد الفنان أحمد سعيد عبدالغنى أن موافقته على العمل بمسلسل «جروب العيلة» جاءت بسبب الكتابة الاحترافية للعمل، ودمه الخفيف، لذا لم يتردد فى المشاركة بالمسلسل فور أن هاتفته المخرجة منال الصيفى.

وأوضح أنه يجسد فى أحداث العمل دور الابن الأكبر للشخصية التى تجسدها الفنانة سميحة أيوب، ويؤدى دور رجل أعمال يتحمل مسئولية عائلته بالكامل ويحاول حل مشاكلها، رغم مشكلاته الخاصة مع أسرته الصغيرة.

وأضاف: «تفاصيل العمل جميلة ومتشعبة وفكرته جيدة، وهو من نوع الأعمال التى أحبها لأنها تعبر عن المجتمع والأسرة المصرية، وتظهر طبيعة العلاقات الإنسانية بين أفرادها».

وأشار إلى أنه يشعر بحماس شديد لاقتراب موعد عرض المسلسل، لكونه يرغب فى التعرف على رأى الجمهور فيه، خاصة فى ظل تميز فريق العمل و«الكيميا» التى جمعت بينهم.

حنان سليمان: أجسد دور الست الحمولة

قالت الفنانة حنان سليمان إن المسلسل يناقش قضايا كثيرة، خاصة قضايا الشباب وعلاقتهم بالإنترنت والسوشيال ميديا والتكنولوجيا التى سيطرت على الحياة بشكل كبير، وتأثيرها على الجو العائلى، وكذلك سيطرتها على اهتمام الشاب الذى يسعى ليصبح «إنفلونسر وبلوجر».

وعن دورها فى العمل، أضافت: «أجسد دور نادية وهى شخصية تشبهنى كثيرًا، فهى سيدة مصرية حمولة مثل جميع سيدات مصر».

منال الصيفى: وجبة درامية اجتماعية دسمة دون الوقوع فى الإطالة

أشارت المخرجة منال الصيفى إلى أن مسلسل «جروب العيلة» هو وجبة درامية اجتماعية تناقش مسألة اختلاف الأجيال وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعى على المجتمع، لذا فإنه يتناول أمورًا تدور فى كل بيت.

وأضافت: «عندما قرأت العمل وجدت الورق يتحدث عن لمّة العيلة ومظاهر الحياة التى افتقدناها وسط مشاغل الحياة التى فككت الأسرة، وتذكرت عائلتى ولقاءاتها فى الماضى، وفكرت فى أن المسلسل سيسمح بتقديم شكل العائلة الحالية للأجيال الجديدة، ويبين الاختلاف بينها وبين العائلات فى الماضى، خاصة أنه يناقش قضايا مهمة، مثل الزواج والطلاق والتعليم وتدخل التكنولوجيا فى تفاصيل حياتنا».

وأوضحت أنها اختارت فريق عمل المسلسل بدقة وعناية، وحرصت على أن تجمع بينهم الألفة والمحبة منذ اليوم الأول للبروفات، وأن تجعل منهم أسرة واحدة، وهو ما ظهر بالفعل فى مشاهد العمل، وجعل البعض يشعر بالحزن الشديد لانتهاء التصوير».

وتابعت: «كنت سعيدة بالتعاون مع سيدة المسرح العربى سميحة أيوب لأنها قيمة فنية عظيمة، كما أنى كنت حريصة على تقديم العديد من المواهب الشابة، خاصة أن العمل يضم عدة أجيال داخل الأسرة الواحدة». وأكدت أنها تحب المسلسلات القصيرة، لأنها تسمح بتقديم وجبة دسمة ومكثفة دون الوقوع فى فخ الإطالة ومط الأحداث، مشيرة إلى أنها انتهت تقريبًا من عمليات المونتاج؛ تمهيدًا لعرض المسلسل فى يناير المقبل.

حسام فارس: الشخصيات عاشت الأحداث بصدق

وصف الفنان حسام فارس المسلسل بأنه تجربة جديدة ومختلفة، لافتًا إلى أنه يجسد دور أحد أشقاء الفنان أحمد سعيد عبدالغنى، وهم ٦ أشقاء، فيما تلعب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب دور الأم زوزو.

وأضاف «فارس»: «كلنا عائلة واحدة وكل فرد له حياته وأسرته الخاصة ويجمعنا منزل واحد، ووالدتنا هى التى تحل المشاكل التى نواجهها باستمرار».

ووجه التحية لكُتاب المسلسل على السيناريو، مؤكدًا أنه «مكتوب بشكل مختلف وحلو وكأن الشخصيات تعيش الأحداث بصدق». واعتبر أن العمل مع فريق المسلسل مريح جدًا خاصة أن معظم المشاركين جمعتهم أعمال سابقة، مختتمًا: «العمل ملىء بالأحداث الشيقة لذا فإن المشاهد لا يشعر بأى ملل خاصة أن المخرجة منال الصيفى أخرجته بدقة والعمل معها ممتع جدًا».