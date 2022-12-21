غلق 49 منشأة وتحرير 1052 محضرًا متنوعًا خلال حملات بأحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفرت الحملات عن غلق 49 منشأة، والتحفظ على 3754 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1052 محضرا متنوعا بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ283 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وذلك خلال أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.

وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية، أمس، عن غلق 9 منشآت وتحرير 104 محاضر متنوعة والتحفظ على 122 حالة إشغال متنوع خلال حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين.

وشن حي العجمي برئاسة السيد موسى حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية وإزالة الإشغالات استهدفت شارع البيطاش الرئيسي، شارع الأربعين، شارع البكوات، طريق إسكندرية مطروح، شارع الهانوفيل وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 منشآت وتحرير 25 محضرا والتحفظ على 60 حالة إشغال متنوع.

وقام حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية استهدفت شارع السبع بنات، علي بك الكبير، إسماعيل صبري، زاوية الأعرج وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة وسحب عينتين غذائيتين من قبل مسئول الصحة، والتحفظ على 32 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات شملت شوارع "الأمير لؤلؤ، أم السلطان، أسعد" وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير 36 محضرا متنوعا وتحرير 7 إنذارات والتحفظ على 30 حالة إشغال متنوع.

وشهد حي المنتزة ثان برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لضبط الاسعار وإلزام التجار بإعلان الأسعار شملت منطقة المعمورة البلد وأسفرت عن تحرير عدد 19 محضرا متنوعا.

وواصل حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملات التفتيش على الأسواق العامة ومراقبة جودة السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار استهدفت الحملة شارع مسجد الصداقة وأسفرت عن تحرير 15 محضرا متنوعا.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.