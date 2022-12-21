محافظ سوهاج يتفقد معارض بيع السلع الغذائية بحى غرب

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من معارض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتي توفرها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، يرافقه النائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ومسئولو مديرية التموين .

يأتي هذا في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة؛ للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار.

واستهل المحافظ جولته بتفقد معرض بيع السلع الغذائية بمدينة ناصر أمام ستاد سوهاج الرياضي، وسط إقبال كثيف من المواطنين، واطمأن المحافظ على توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل ما بين 20 و 25%، ووجه مسئولي مديرية التموين بضخ كميات كافية من السلع الأساسية، خاصة الأرز والسكر والزيوت، وتلبية احتياجات جميع المترددين على المعرض بشكل دائم طوال اليوم، مشددًا على ضرورة التوسع في إقامة المعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية والمواد التموينية بجميع مراكز المحافظة.

ويضم المعرض عددا من المنتجات والمواد الغذائية منها "اللحوم البلدي بسعر 150 جنيها للكيلو، وأرز بسعر 14.5 جنيه للكيلو، وسكر بسعر 13.5 جنيه للكيلو، ومكرونة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه، بالإضافة إلى عدد من السلع والمواد الغذائية الأخرى التي تحتاجها الأسرة.