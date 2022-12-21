الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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عالم

روسيا: انضمام فنلندا والسويد للناتو يجعل إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة ضروريا

وزير الدفاع الروسى
وزير الدفاع الروسى

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إن انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو يجعل من الضروري إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة في شمال غربي البلاد.

وقال شويجو خلال اجتماع لقادة وزارة الدفاع الروسية بحضور الرئيس فلاديمير بوتين: "في الفترة الأخيرة قام الناتو بمبادرة جديدة في مجال توسيع قوامه، وذلك على حساب انضمام فنلندا والسويد".

وأشار وزير الدفاع الروسى إلى أن دخول فنلندا والسويد إلى الناتو، يجعل من الضروري إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة في الشمال الغربي للبلاد، ورفع عدد المطلوبين للتجنيد في هذه المناطق في سن 18-21 عاما، ورفع سن التجنيد من سن 27-30 عاما، وليس 27 عاما كما الحال في الوقت الراهن، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

كما شدد شويجو على ضرورة زيادة قوام القوات المسلحة الروسية إلى 1.5 مليون جندي، بما في ذلك 695 ألف جندي متعاقد، لضمان تنفيذ جميع المهام العسكرية

ونفى شويجو الزعم بأن بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دفع هاتين الدولتين إلى الانضمام إلى الحلف، مشددا على أن تقارب الناتو مع فنلندا والسويد يجري منذ سنوات عديدة.

وتابع وزير الدفاع الروسي: "تعتبر لجنة التعاون الدفاعي لدول الشمال الأوروبي NORDEFCO، أحد فروع الناتو عمليا، وقد تشكلت كغطاء لتبرير مشاركة هذه الدول في التدريبات القتالية المشتركة مع الحلف".

اجتماع مهم لـ بوتين لتحديد مهام الجيش الروسى للعام المقبل

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا موسعا مع كبار القادة العسكريين، لتحديد مهام الجيش الروسي في العام المقبل.

وجاء في بيان الكرملين: "سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا موسعا مع كبار القادة العسكريين في الـ21 من ديسمبر للوقوف على أداء الجيش الروسي خلال العام المنتهي، وتحديد مهام العام المقبل العسكرية".

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