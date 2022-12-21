الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الأزهر يستقبل وزير الداخلية اللبنانى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، القاضي بسام مولوي، وزير الداخلية اللبناني.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تضامن الأزهر؛ أساتذة وطلابًا، مع الشعب اللبناني في أزماته الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، والتي أثرت على استقرار هذا البلد العربي الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يعين هذا البلد على النهوض بعد عثرته، وأن يرزق شعبه دوام الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

وأشار شيخ الأزهر خلال اللقاء إلى النموذج المصري في التعايش، وما يقدمه بيت العائلة المصرية من خبرات وخدمات في دعم التعايش بين مختلف المواطنين المصريين؛ على تنوع أديانهم وثقافاتهم، واستقرار المجتمعات، ونشر الأمن والأمان، والقضاء على أمراض التعصب والكراهية.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية اللبناني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مقدرًا دور الأزهر في التضامن مع الشعب اللبناني، مستعرضًا لفضيلته التحديات المعاصرة التي يمر بها لبنان، والصعوبات الداخلية، وتطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مشيخة الأزهر الإمام الأكبر

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