الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

للتدريب والبحث العلمي.. بروتوكول تعاون بين صرف الإسكندرية ومعهد الهندسة والتكنولوجيا

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بصرف الإسكندرية

وقع اللواء محمود محمد نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، والدكتور محمد صقر، رئيس معهد الإسكندرية العالي للعلوم والتكنولوجيا، برتوكول التعاون المشترك فى مجال التدريب للطلاب والخريجين والبحث العلمى.


يأتي ذلك في سياق تفعيل الدور الرائد لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تعزيز سوق العمل بالكفاءات العلمية من الشباب ولتحقيق التكامل العلمي والعملي مع المؤسسات التعليمية.


وأشار اللواء محمود نافع، أن البرتوكول يهدف إلى إتاحة فرص التدريب العلمي والعملي لطلبة معهد الإسكندرية العالي طبقاً لخطة الشركة حسب التخصصات المتاحة، للمساهمة في إثراء البحث العلمى لطلاب الكلية من خلال التدريب العملى بمحطات الصرف الصحي بالإسكندرية ولربط المنهج العلمي للطلاب بالجامعة بالمهارات العملية والتطبيقية بالشركة.

 
وقع البروتوكول ممثلا عن معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا الدكتور محمد صقر، رئيس المعهد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية،وبحضور كلً من الدكتور محمود رمضان مستشار التدريب بالمعهد، واللواء مهندس محمد دراز الأمين العام للمعهد، والدكتورة أميمة ياقوت رئيس قطاع الموارد البشرية والتدريب بالشركة، و منال نافع مدير عام التدريب بالشركة ومحمود عودة مدير عام الوعي البيئي بالشركة.

 

 وكانت قد حصلت شركة الصرف الصحي على شهادات التنمية الفنية المستدامة TSM عقب اجتياز 10شبكات صرف صحي إجراءات تقييم تجديد الحصول علىيها. 


واوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشبكات هي: (رشيد رضا، سموحة، بشاير الخير، أبو قير ومحطات معالجة صرف صحي أبيس 6/8  والمعمورة، محطة خورشيد، الزوايدة، أبيس 2\8، وأبيس العاشرة)، بالإضافة لحصول محطة معالجة صرف صحي أبيس 11\8 علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة لأول مرة والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.


وأشار «نافع» إلى أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

صرف صحي الإسكندرية الكفاءات العلمية طلبة معهد الإسكندرية برتوكول التدريب العملي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

إحالة منة شلبى للجنايات بتهمة حيازة مخدرات

وزير النقل يبحث مع السفير الإسبانى تدعيم التعاون المشترك

«فران» يطعن زوجته بـ«سكين» في أوسيم.. ويسلم نفسه

دفاع المتهمة بقتل والدتها فى بورسعيد: «عشيقها فض غشاء بكارتها وكانت محافظة على سمعتها»

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

الحبس عامين لمتهم بهتك عرض فتاة فى 15 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

حسين دعسة

زيلينسكى فى البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى