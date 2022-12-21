للتدريب والبحث العلمي.. بروتوكول تعاون بين صرف الإسكندرية ومعهد الهندسة والتكنولوجيا

وقع اللواء محمود محمد نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، والدكتور محمد صقر، رئيس معهد الإسكندرية العالي للعلوم والتكنولوجيا، برتوكول التعاون المشترك فى مجال التدريب للطلاب والخريجين والبحث العلمى.



يأتي ذلك في سياق تفعيل الدور الرائد لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تعزيز سوق العمل بالكفاءات العلمية من الشباب ولتحقيق التكامل العلمي والعملي مع المؤسسات التعليمية.



وأشار اللواء محمود نافع، أن البرتوكول يهدف إلى إتاحة فرص التدريب العلمي والعملي لطلبة معهد الإسكندرية العالي طبقاً لخطة الشركة حسب التخصصات المتاحة، للمساهمة في إثراء البحث العلمى لطلاب الكلية من خلال التدريب العملى بمحطات الصرف الصحي بالإسكندرية ولربط المنهج العلمي للطلاب بالجامعة بالمهارات العملية والتطبيقية بالشركة.



وقع البروتوكول ممثلا عن معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا الدكتور محمد صقر، رئيس المعهد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية،وبحضور كلً من الدكتور محمود رمضان مستشار التدريب بالمعهد، واللواء مهندس محمد دراز الأمين العام للمعهد، والدكتورة أميمة ياقوت رئيس قطاع الموارد البشرية والتدريب بالشركة، و منال نافع مدير عام التدريب بالشركة ومحمود عودة مدير عام الوعي البيئي بالشركة.

وكانت قد حصلت شركة الصرف الصحي على شهادات التنمية الفنية المستدامة TSM عقب اجتياز 10شبكات صرف صحي إجراءات تقييم تجديد الحصول علىيها.



واوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشبكات هي: (رشيد رضا، سموحة، بشاير الخير، أبو قير ومحطات معالجة صرف صحي أبيس 6/8 والمعمورة، محطة خورشيد، الزوايدة، أبيس 2\8، وأبيس العاشرة)، بالإضافة لحصول محطة معالجة صرف صحي أبيس 11\8 علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة لأول مرة والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.



وأشار «نافع» إلى أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.