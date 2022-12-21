رسميًا.. إشبيلية يفسخ عقد إيسكو بالتراضى بين الطرفين

أعلن نادي إشبيلية الإسباني رسميًا اليوم الأربعاء، عن فسخ عقد لاعبه إيسكو بالتراضي بين الطرفين دون توضيح أي أسباب.

وأكد النادي فسخ عقد اللاعب والنادي بالتراضي بين الطرفان بعدما انضم لصفوف الفريق مطل الصيف الجاري في صفقة انتقال حر.

ولعب صاحب الـ 30 عامًا 19 مباراة في جميع المسابقات مع النادي الأندلسي وسجل هدفًا وحيدًا وصنع 3 آخرين.

📰 #SevillaFC have reached an agreement with @isco_alarcon to terminate his contract. — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) December 21, 2022

وكان إيسكو قد انضم إلى ريال مدريد، صيف عام 2013، قادمًا من مالقة، في صفقة بلغت 30 مليون يورو.

وشارك إيسكو في 353 مباراة مع الفريق الملكي في كل المسابقات، سجل خلالها 53 هدفًا.

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قريب للغاية من البقاء في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت تقارير ربطت انتقال ميسي بقوة إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي نهاية الموسم الجاري، بعد موسم واحد فقط مع باريس.

لكن صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أوضحت أن ميسي قراره تغير تمامًا بعد التتويج بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين وأنه يريد البقاء في أوروبا.

وأوضح التقرير: ميسي سيبقى في سان جيرمان بنسبة 90% وسيجدد عقده لمدة موسمين حتى عام 2024.

البنك المركزي الأرجنتيني يدرس وضع صورة ميسي على عملة بلاده

ذكرت صحيفة (elfinanciero) الأرجنتينية، المتخصصة في مجال الاقتصاد، أن البنك المركزي المحلي يخطط لوضع صورة النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب «راقصي التانجو»، على عملة بلاده من فئة الألف «بيزو»، مشيرة إلى أنه من المهم للمسئولين أن يكون الرقم يبدأ برقم 10 وهو رقم القميص الذي يرتديه ميسي.

وأوضحت الصحيفة أنه ستتم طباعة كلمة (La Scaloneta) على ظهر العملة، وهو اللقب الذي أطلق على الفريق الذي يقوده ليونيل سكالوني.

وأضافت الصحيفة أن مسئولى البنك المركزي وافقوا على تصميم العملة بهذا الشكل، بدعوى إيقاظ الروح الوطنية لدى الأرجنتينيين.