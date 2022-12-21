وزير النقل يبحث مع السفير الإسبانى تدعيم التعاون المشترك

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إيرانزو غوتيريز، سفير إسبانيا بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد وزير النقل عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وعلى أهمية المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وخاصة في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مشيراً إلى أهمية زيادة حجم التعاون المشترك ليصل إلى كافة مجالات النقل.

وأكد السفير الإسباني بالقاهرة سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية، وبالتعاون الجاري في المشروعات المشتركة، مشيرا إلى اهتمام الحكومة الإسبانية لزيادة حجم التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع النقل، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها حجم القطاع في مصر والتي تجسد مدى التطور الهائل الذي تشهده مصر في كافة المجالات.

وتباحث الجانبان الموقف التنفيذي وموقف تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ففي مجال السكك الحديدية، وجرى بحث موقف توريد عدد 7 قطارات فاخرة من شركة تالجو الإسبانية (6 متعاقد عليها + قطار هدية من تالجو للشعب المصري) والتي وصل منها قطاران حتى الآن وكذلك توريد 7 قطارات نوم شاملة الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 سنة من تالجو الإسبانية، وكذلك مشروع تطوير نظم الإشارات على خط أسيوط- نجع حمادي بطول 208 كيلومترات، والذي تنفذه شركة تاليس الإسبانية، وفي مجال مترو الأنفاق تمت متابعة موقف إعادة تأهيل 23 قطارا للخط الأول للمترو وكذلك إعادة تأهيل 35 قطارا وصيانة 39 قطارا للخط الثاني للمترو بالتعاون مع شركه كاف الإسبانية.

وأكد الوزير التطلع لزيادة حجم التعاون في مجال توطين صناعات السكك الحديدية مع الشركات الإسبانية مثل إقامة مصنع مع الشركات الإسبانية لتصنيع عربات السكك الحديدية والمترو وجرارات السكك الحديدية، مشيرا إلى الاتفاق مع تالجو الإسبانية على توطين صناعات عربات السكك الحديدية في مصر.

وأوضح الوزير أن منظومة النقل البحري في مصر تشهد تطورا كبيرا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات، حيث يتم تطوير كافة الموانئ البحريهة، لافتاً إلى أن هناك فرصة استثمارية واعدة في هذا القطاع من الممكن أن تشكل نموذجا ناجحا للتعاون المشترك، خاصة في مجال إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ وكذلك إمكانية التعاون في بناء السفن التجارية والبحرية، خاصة أن إسبانيا من الدول المتقدمة في هذا المجال، ومصر تعمل على استعادة قوة الأسطول التجاري المصري تنفيذاً لتوجيهات من القيادة السياسية.

واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين خلال الفترة القادمة لدفع معدلات المشروعات الجاري تنفيذها والتباحث حول التعاون المستقبلي في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية والمترو وإدارة تشغيل المحطات بالموانئ المصرية.