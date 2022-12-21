الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«السكة الحديد»: مبادرات توعية للركاب ضمن مسيرة تطوير المرفق

السكة الحديد
السكة الحديد

قالت مصادر في هيئة السكة الحديد، إن هناك عدد من المبادرات المقرر أن تطلقها الهيئة خلال الفترة المقبلة، لتوعية المواطنين ببعض الأخطاء التي يقوموا بها والتي تتسبب فى تعطيل مسيرة التطوير التي يقوم بها الهيئة. 

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من ضمن المبادرات التي ستطلقها الهيئة خلال الفترة المقبلة توعية الركاب بضرورة الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة للعبور من المزلقانات وعدم القيام باستخدام المزلقانات غير الشرعية والتي تتسبب في عدد ضخم من الحوادث اليومية، بالرغم من قيام الهيئة بتطوير ورفع كفاءة المزلقانات.

وأضاف المصدر، أنه سيتم أيضا إطلاق مبادرة توعوية بضرورة الحفاظ على عدم التدافع خلال استقلال القطارات خاصة فى المحطات التي تشهد عدد كبير من الركاب، لتجنب وقوع حوادث أثناء استقلال القطارات خاصة مع وجود فروق بين رصيف المحطة والقطار، ما قد يتسبب في وقوع أفراد على القضبان. 

وأشارت المصادر إلى أن السكة الحديد تسعى لتطوير ورفع كفاءة المرفق لكن مع ذلك تحتاج لتغير ثقافة الركاب تجاه المرفق وذلك للوصول إلى أفضل النتائج التي تسعى لها الهيئة خلال الفترة المقبلة.

السكة الحديد مبادرات توعية للركاب لاستكمال مسيرة تطوير المرفق مبادرات توعية للركاب لاستكمال مسيرة تطوير المرفق مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد

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وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

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