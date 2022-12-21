الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شبكتين لممارسة أعمال منافية للآداب عبر السوشيال ميديا

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط ضبط شبكتين لممارسة أعمال منافية للآداب عبر السوشيال ميديا، في الدقهلية وكفر الشيخ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الصفحة وهما سيدتان لإحداهن معلومات جنائية، مقيمتان بمحافظة الدقهلية وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحويا العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطهما الآثم.

بمواجهتها أقرتا بقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مُقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الصفحة وهما شخص وسيدة مقيمان بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ وبحوزتهما 2 هاتف محمول "يحويان العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطهما الآثم".

وبمواجهتها أقرا بقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مُقابل مبلغ مالى.

فيسبوك أعمال منافية للآداب الدقهلية كفر الشيخ وزارة الداخلية الإجراءات القانونية

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