الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

22 مليار جنيه إسترليني.. الاقتراض العام البريطاني يسجل مستوى قياسي

تظاهرات بريطانيا
تظاهرات بريطانيا

أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء أن الاقتراض العام في بريطانيا ارتفع إلى مستويات‭‭ ‬‬ لم يحققها في شهر نوفمبر من قبل منذ بدء تسجيل البيانات حيث بلغ 22.017 مليار جنيه إسترليني (26.77 مليار دولار) مما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الطاقة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام، باستبعاد البنوك الحكومية، 13 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.

وبلغ إجمالي الاقتراض العام للأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، من أبريل إلى نوفمبر، 105.4 مليار جنيه إسترليني بزيادة 7.6 مليار جنيه عن الفترة نفسها من عام 2021.

بريطانيا نوفمبر استرليني مليار الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

أضروا بالمال العام.. إحالة 11 متهمًا بالأزهر للمحاكمة العاجلة

روبنستين: أمريكا حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

«هزار ومخدرات».. لماذا قتلت «نورهان» أمها بوحشية؟

العثور على جثة شاب داخل شقته بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي في البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية