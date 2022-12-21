22 مليار جنيه إسترليني.. الاقتراض العام البريطاني يسجل مستوى قياسي

أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء أن الاقتراض العام في بريطانيا ارتفع إلى مستويات‭‭ ‬‬ لم يحققها في شهر نوفمبر من قبل منذ بدء تسجيل البيانات حيث بلغ 22.017 مليار جنيه إسترليني (26.77 مليار دولار) مما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الطاقة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام، باستبعاد البنوك الحكومية، 13 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.

وبلغ إجمالي الاقتراض العام للأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، من أبريل إلى نوفمبر، 105.4 مليار جنيه إسترليني بزيادة 7.6 مليار جنيه عن الفترة نفسها من عام 2021.