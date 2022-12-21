نائبة التنسيقية تشيد بكلمة الرئيس في «قمة بغداد»: تعكس قوة القيادة المصرية

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في قمة بغداد، مشيرة إلى أنها تعكس مدي قوة القيادة المصرية مما يعد إثباتا واضحا علي قوة الدولة المصرية علي الخريطة الدولية.

وقالت محروس في تصريحات لها اليوم، إن خطاب الرئيس حمل في طياته كلمات شديدة الوضوح فيما يخص شأن الدول العربية ومجابهتها للإرهاب، وبالأخص دولة العراق، كما انها تعد دليلا علي ريادة مصر وتأثيرها علي المستوي العربي.

وأكدت "عضو التنسيقية" أن الدول العربية تسير على خطة ممنهجة لوضع معايير وخطوط عريضة للتعاون العربي سواء من حيث التعاون الاقتصادي والاستثماري أو التعاون بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ودعم الدولة الوطنية.

وأضافت "محروس" أن المنطقة العربية تحتاج إلي التعاون لا سيما أن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق سوف يعزز من تحقيق طفرة تنموية متكاملة في ظل الوضع العالمي السائد الغير مستقر.

واستكملت عضو البرلمان مرثا محروس: “إنني أشعر بالفخر حيال الجهود المبذولة لهيكلة الأوضاع السياسية، ووضع طريق مرسوم للشأن السياسي في المنطقة العربية” مؤكدة أن ريادة مصر لهذا الملف سوف يعزز من استقرار ونهضة المجتمع العربي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شارك، في البحر الميت بالأردن، في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، وذلك إلى جانب كلٍ من عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد.