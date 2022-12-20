برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي بقمة بغداد تأكيد على موقف مصر الداعم للعراق

قالت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، إن انطلاق مؤتمر "بغداد 2 للتعاون والشراكة" في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة أكثر من 20 دولة، فرصة ومكسب كبير للاشقاء يجب البناء عليها لتبادل وجهات النظر والتشاور الإقليمي والدولي.

وأكدت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات لها، علي أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة، مؤكدة علي أنها تأتي في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن عقد القمة الثانية يأتي استكمالا لمخرجات وتوصيات القمة الاولي والتي عقدت لأول مرة في 28 أغسطس 2021 بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة 9 دول عربية وأجنبية، إضافة إلى عدة منظمات إقليمية ودولية، وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلًا عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة، لافتًة الي إلى أن احتضان بغداد للقمة، دليل واضح على اعتمادها سياسة التوازن والتعاون الإيجابي في علاقاته الخارجية.

وشددت نائبة حماة الوطن، علي أهمية استعادة السيادة ومنع التدخل بشؤون العراق الداخلية، مؤكدة علي أن بغداد تسعى لتعزيز علاقتها مع محيطها، وترغب في إرساء وتعزيز علاقات الشراكة مع دول الجوار، وانفتاحها على بناء شراكات إقليمية وإنشاء مناطق صناعية مشتركة مع دول الجوار.

واختتمت النائبة نيفين حمدي، تصريحاتها بالتأكيد علي أن العراق يشهد مرحلة تحول مهمة في تاريخه المعاصر حيث اتخذ خطوات ملموسة على صعيد استعادة التوازن بمحيطه العربي والإقليمي، وذلك بعد تشكيل حكومة جديدة جاءت في أعقاب استقطابات داخلية حادة، نجح العراقيون في احتوائها بمنطق السياسة وآلية الحوار، متمنيه ان تشهد القمة مزيداً من التعاون والتبادل في وجهات النظر المثمره بما يحقق مصالح الدول الشقيقة والتي تأتي في مقدمتها مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار إلى جانب بحث قضايا المنطقة من غذاء وطاقة وموادجهة للإرهاب، فضلا عن تدعيات الازمة الروسية الاوكرانية.