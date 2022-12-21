التحفظ على 85 طن أرز وشعير وضبط 122 طن قبل بيعها في السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (3,750 طن "عينى")، (13) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (41,109 طن "عينى")، (5) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (41,210 طن "عينى")، وكذا ضبط (13) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (122,800طن "مستندى") قبل بيعهم في السوق السوداء.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.