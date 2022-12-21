مع بداية فصل الشتاء.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-12-2022

مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية بداية فصل الشتاء بشكل رسمي من اليوم الأربعاء 21-12-2022 يبدأ البحث بكثرة عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-12-2022 لمعرفة درجات الحرارة والاستعداد الجيد لأيام فصل الشتاء.



تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-12-2022



في هذا التقرير نرصد لكم حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-12-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم في عدد من المحافظات.



في بيان هيئة الأرصاد الجوية أكدت استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري وواحة سيوة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة.



وذكرت الهيئة كذلك عن حدوث انخفاض في درجات الحرارة مع أول أيام الشتاء بفضل منخفض جوي سطحي على البحر المتوسط، وتنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات على جميع الأنحاء، وتتكون السحب المنخفضة والمتوسطة وسط سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.





درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 21-12-2022

القاهرة 22 15

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 22 15

دمنهور 21 16

كفر الشيخ 21 16

المنصورة 22 15

دمياط 21 14

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 23 14

السويس 24 14

الزقازيق 22 15

شبين الكوم 22 15

طنطا 21 16

شلاتين 27 20

الإسكندرية 21 16

العلمين الجديدة 21 15

وادى النطرون 22 15

مطروح 20 15

السلوم 20 13

سيوة 21 12

العريش 22 14

رفح 21 15

الطور 23 14

كاترين 18 3

رأس سدر 22 13

نخل 19 4

طابا 23 16

نويبع 24 15

حلايب 25 19

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 27 17

مرسى علم 28 17

الفيوم 22 14

بني سويف 23 13

المنيا 23 11

أسيوط 24 10

سوهاج 26 12

قنا 27 12

الأقصر 28 14

أسوان 29 14

الوادى الجديد 26 10

أبوسمبل 27 13

أبورماد 27 19

رأس حدربة 26 19







