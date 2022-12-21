سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

يلبي موقع “الدستور” حاجة المواطنين الباحثين عن سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022 بغرض استقبال التحويلات من ذويهم المقيمين في المملكة العربية السعودية أو العاملين هناك.



كذلك يبحث عن سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022 الراغبين في أداء فريضة العمرة مع اقتراب أشهر أداء الفريضة، كذلك مع إتاحة المملكة العربية السعودية دعوة الأصدقاء لمقيمي المملكة والسماح لهم بأداء فريضة الحج.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 21-12-2022

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري للبيع 6.58 وللشراء 6.56 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21-12-2022

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري للشراء 6.55 جنيه وللبيع 6.57.



سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

سجل الريال السعودي في بنك مصر للشراء 6.55 جنيه وللبيع 6.56 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 21-12-2022

سجل الريال السعودي في بنك الاسكندرية للشراء 6.55 جنيه وللبيع 6.58 جنيه.



سعر الريال اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء 21-12-2022

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس للشراء 6.52 جنيه وللبيع 6.58 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأربعاء 21-12-2022

سجل الريال السعودي اليوم في بنك cib للشراء 6.54 جنيه وللبيع 6.57 جنيه.