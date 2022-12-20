الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الأرصاد»: تغير فى درجة الحرارة الأيام المقبلة وسقوط أمطار متوسطة

سقوط أمطار
سقوط أمطار

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ رسميًا غدًا الأربعاء 21 ديسمبر.

انخفاض درجات الحرارة

وأكد الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هيئة الأرصاد تتوقع تغيرًا في درجة الحرارة الأيام المقبلة، حيث سيشعر المواطنون بانخفاض درجة الحرارة وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل؛ بسبب الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا. 

وأضاف في حديثه، أن هذه الانخفاضات الجوية ستؤدي إلى تكون السحب، ومن ثم سقوط الأمطار المتوسطة خاصةً على المناطق الساحلية وقد تمتد إلى نطاق القاهرة الكبرى. 

الأنشطة البحرية مستمرة

وأشار إلى أنه حتى الآن اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر لا تترواح ٢ متر ونصف، وبالتالي جميع الأنشطة البحرية من صيد وغير ذلك مستمرة حتى الأيام المقبلة.

محمود شاهين الأرصاد الجوية بداية فصل الشتاء مساء دى ام سى دي ام سي

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