الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 21-12-2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء اليوم في مصر

يقدم موقع الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 21-12-2022 للباحثين عنها من المهتمين بالعقارات والبناء أو المواطنين الراغبين في استكمال بناء منازلهم.
 

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 21-12-2022

 

أسعار الحديد اليوم 


حديد عز 25,700 جنيه 
حديد بشاى 26,100 جنيه 
حديد العتال 26,050 جنيه 
حديد عطية 26,050 جنيه 
حديد سرحان 25,650 جنيه 
حديد المراكبى 24,700 جنيه
حديد المصريين 25,550 جنيه 
حديد الكومى 25,550 جنيه 
حديد المعادي 25,650 جنيه 
حديد العشري 25,550 جنيه 
حديد مصر ستيل 25,550 جنيه 

أسعار الاسمنت اليوم 

اسمنت المسلح 1,850 جنيه 
اسمنت النصر 1,800 جنيه 
اسمنت وادي النيل 1,730 جنيه 
اسمنت المخصوص 1,820 جنيه
اسمنت العسكري 1,785 جنيه 
أسمنت سيناء 42.5 1,720 جنيه 
اسمنت حلوان 1,810 جنيه 
اسمنت السهم 1,805 جنيه 
اسمنت السويدي 1,900 جنيه 
أسمنت المسلة 1,760 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,720 جنيه 
أسمنت العامرية عادة 1,700 جنيه 
أسمنت الممتاز 1,765 جنيه 
أسمنت السويس 1,835 جنيه 
أسمنت تايتان 1,710 جنيه 
أسمنت سيناء 1,780 جنيه
أسمنت المهندس 1,810 جنيه 
أسمنت النهضة 1,780 جنيه 
أسمنت أسوان 1,710 جنيه 
أسمنت السد العالي 1,710 جنيه 
أسمنت قنا 1,750 جنيه 1,750
أسمنت المصريين 1,730 جنيه 
أسمنت المصري 1,710 جنيه
أسمنت الصعيد 1,740 جنيه 
أسمنت التعمير 1,760 جنيه 
أسمنت المنيا 1,700 جنيه 
أسمنت العاصمة 1,710 جنيه 
أسمنت البرج 1,690 جنيه
أسمنت الماكس 1,710 جنيه 
أسمنت الصخرة 1,690 جنيه
أسمنت الدلتا 1,790 جنيه 
أسمنت الصرح 1,720 جنيه

أسعار الطوب الأحمر 

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,300 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 2,125 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه

أسعار الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 75 جنيه
رمل خشن متر مكعب 85 جنيه
زلط عادة متر مكعب 160 جنيه
زلط فينو متر مكعب 255 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 200 جنيه
 

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رئيس شعبة مواد البناء يكشف سبب ارتفاع أسعار الحديد

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رئيس قطاع الإسكان والمرافق تعرض ورقة وطنية عن الحوكمة والتشريعات والقوانين المنظمة لعملية البناء في مصر

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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