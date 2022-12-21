يقدم موقع الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 21-12-2022 للباحثين عنها من المهتمين بالعقارات والبناء أو المواطنين الراغبين في استكمال بناء منازلهم.



مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 21-12-2022

أسعار الحديد اليوم



حديد عز 25,700 جنيه

حديد بشاى 26,100 جنيه

حديد العتال 26,050 جنيه

حديد عطية 26,050 جنيه

حديد سرحان 25,650 جنيه

حديد المراكبى 24,700 جنيه

حديد المصريين 25,550 جنيه

حديد الكومى 25,550 جنيه

حديد المعادي 25,650 جنيه

حديد العشري 25,550 جنيه

حديد مصر ستيل 25,550 جنيه

أسعار الاسمنت اليوم

اسمنت المسلح 1,850 جنيه

اسمنت النصر 1,800 جنيه

اسمنت وادي النيل 1,730 جنيه

اسمنت المخصوص 1,820 جنيه

اسمنت العسكري 1,785 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,720 جنيه

اسمنت حلوان 1,810 جنيه

اسمنت السهم 1,805 جنيه

اسمنت السويدي 1,900 جنيه

أسمنت المسلة 1,760 جنيه

اسمنت العسكري بني سويف 1,720 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,700 جنيه

أسمنت الممتاز 1,765 جنيه

أسمنت السويس 1,835 جنيه

أسمنت تايتان 1,710 جنيه

أسمنت سيناء 1,780 جنيه

أسمنت المهندس 1,810 جنيه

أسمنت النهضة 1,780 جنيه

أسمنت أسوان 1,710 جنيه

أسمنت السد العالي 1,710 جنيه

أسمنت قنا 1,750 جنيه 1,750

أسمنت المصريين 1,730 جنيه

أسمنت المصري 1,710 جنيه

أسمنت الصعيد 1,740 جنيه

أسمنت التعمير 1,760 جنيه

أسمنت المنيا 1,700 جنيه

أسمنت العاصمة 1,710 جنيه

أسمنت البرج 1,690 جنيه

أسمنت الماكس 1,710 جنيه

أسمنت الصخرة 1,690 جنيه

أسمنت الدلتا 1,790 جنيه

أسمنت الصرح 1,720 جنيه

أسعار الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,300 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 2,125 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه

أسعار الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 75 جنيه

رمل خشن متر مكعب 85 جنيه

زلط عادة متر مكعب 160 جنيه

زلط فينو متر مكعب 255 جنيه

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 200 جنيه

