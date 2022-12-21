مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 21-12-2022
يقدم موقع الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 21-12-2022 للباحثين عنها من المهتمين بالعقارات والبناء أو المواطنين الراغبين في استكمال بناء منازلهم.
مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 21-12-2022
أسعار الحديد اليوم
حديد عز 25,700 جنيه
حديد بشاى 26,100 جنيه
حديد العتال 26,050 جنيه
حديد عطية 26,050 جنيه
حديد سرحان 25,650 جنيه
حديد المراكبى 24,700 جنيه
حديد المصريين 25,550 جنيه
حديد الكومى 25,550 جنيه
حديد المعادي 25,650 جنيه
حديد العشري 25,550 جنيه
حديد مصر ستيل 25,550 جنيه
أسعار الاسمنت اليوم
اسمنت المسلح 1,850 جنيه
اسمنت النصر 1,800 جنيه
اسمنت وادي النيل 1,730 جنيه
اسمنت المخصوص 1,820 جنيه
اسمنت العسكري 1,785 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,720 جنيه
اسمنت حلوان 1,810 جنيه
اسمنت السهم 1,805 جنيه
اسمنت السويدي 1,900 جنيه
أسمنت المسلة 1,760 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,720 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,700 جنيه
أسمنت الممتاز 1,765 جنيه
أسمنت السويس 1,835 جنيه
أسمنت تايتان 1,710 جنيه
أسمنت سيناء 1,780 جنيه
أسمنت المهندس 1,810 جنيه
أسمنت النهضة 1,780 جنيه
أسمنت أسوان 1,710 جنيه
أسمنت السد العالي 1,710 جنيه
أسمنت قنا 1,750 جنيه 1,750
أسمنت المصريين 1,730 جنيه
أسمنت المصري 1,710 جنيه
أسمنت الصعيد 1,740 جنيه
أسمنت التعمير 1,760 جنيه
أسمنت المنيا 1,700 جنيه
أسمنت العاصمة 1,710 جنيه
أسمنت البرج 1,690 جنيه
أسمنت الماكس 1,710 جنيه
أسمنت الصخرة 1,690 جنيه
أسمنت الدلتا 1,790 جنيه
أسمنت الصرح 1,720 جنيه
أسعار الطوب الأحمر
طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,300 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 2,125 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
أسعار الرمل والزلط
رمل ناعم متر مكعب 75 جنيه
رمل خشن متر مكعب 85 جنيه
زلط عادة متر مكعب 160 جنيه
زلط فينو متر مكعب 255 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 200 جنيه