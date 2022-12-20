الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موقع المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة

وزارة الصحة
وزارة الصحة

يوفر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة الكشف الطبي للراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة لذوي الهمم وكشف السيارة أيضًا.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة لكشف تكافل وكرامة و للحصول على سيارة ذوي الهمم.

موقع المجالس الطبية المتخصصة 

يوفر موقع المجالس الطبية المتخصصة الكثير من الخدمات للمواطنين منها المجالس الطبية، العلاج على نفقة الدولة، السيارات المعفاة من الجمارك، الشبكة القومية للأورام، التدريب، خدمات، تكافل وكرامة، الشكاوى، الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة .

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022

رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022.. والفئات المستهدفة في المرحلة الحالية

ويأتي توفير هذه الروابط الالكترونية في إطار اتجاه الدولة الى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين تسهيلًا عليهم.

 

رابط الكشف الطبي تكافل وكرامة 

يوفر موقع المجالس الطبية المتخصصة رابط الكشف الطبي للحصول على معاش تكافل وكرامة ، ويستطيع الراغبون في الحصول عليها الدخول على الرابط الالكتروني التالي 

http://www.smcegy.com/karama/registerall.aspx

كتابة البيانات الشخصية كاملة، بداية من الرقم القومي المكون من 14  رقم لصاحب طلب تكافل وكرامة، و الاسم الرباعي ، تاريخ الميلاد كامل ، كتابة  النوع محافظة السكن والعنوان بالتفاصيل الكاملة ، الحالة الإجتماعية      

اكتب الوظيفة  ورقم التليفون، ثم تحديد نوع الاعاقة سواء إعاقة حركية، إعاقة ذهنية ، طيف توحد، أمراض مزمنة ، إعاقة سمعية ، إعاقة بصرية.

ومعاش تكافل وكرامة هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الإجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي،ومن  شروط استمرار المساعده خلال مدة الاستحقاق  حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا،  حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات .

txt

رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 الإلكترونية لدخول الامتحانات

 

المجالس الطبية لوزارة الصحة تكافل وكرامة الكشف الطبى وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«قيمة اقتصادية».. كيف يمكن أن نحقق الأرباح من المتاحف؟

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

جدول ترتيب الدوري المصري في الجولة 8

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى مؤتمر بغداد

محمد الباز يطالب بتغيير حكومة مدبولى: «آن لها أن تستريح»

أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية