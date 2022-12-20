يوفر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة الكشف الطبي للراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة لذوي الهمم وكشف السيارة أيضًا.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة لكشف تكافل وكرامة و للحصول على سيارة ذوي الهمم.

موقع المجالس الطبية المتخصصة

يوفر موقع المجالس الطبية المتخصصة الكثير من الخدمات للمواطنين منها المجالس الطبية، العلاج على نفقة الدولة، السيارات المعفاة من الجمارك، الشبكة القومية للأورام، التدريب، خدمات، تكافل وكرامة، الشكاوى، الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة .

ويأتي توفير هذه الروابط الالكترونية في إطار اتجاه الدولة الى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين تسهيلًا عليهم.

رابط الكشف الطبي تكافل وكرامة

يوفر موقع المجالس الطبية المتخصصة رابط الكشف الطبي للحصول على معاش تكافل وكرامة ، ويستطيع الراغبون في الحصول عليها الدخول على الرابط الالكتروني التالي

http://www.smcegy.com/karama/registerall.aspx

كتابة البيانات الشخصية كاملة، بداية من الرقم القومي المكون من 14 رقم لصاحب طلب تكافل وكرامة، و الاسم الرباعي ، تاريخ الميلاد كامل ، كتابة النوع محافظة السكن والعنوان بالتفاصيل الكاملة ، الحالة الإجتماعية

اكتب الوظيفة ورقم التليفون، ثم تحديد نوع الاعاقة سواء إعاقة حركية، إعاقة ذهنية ، طيف توحد، أمراض مزمنة ، إعاقة سمعية ، إعاقة بصرية.

ومعاش تكافل وكرامة هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الإجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي،ومن شروط استمرار المساعده خلال مدة الاستحقاق حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات .