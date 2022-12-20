الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة أمام مجلس النواب: تقديم دعم غير مسبوق للرعاية البيطرية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة أعطت الرعاية البيطرية دعما غير مسبوقا من حيث توفير الأمصال واللقاحات المطلوبة للتحصينات ضد الأمراض الوبائية فى موعدها، حيث أدى وجود قاعدة بيانات إلى إمكانية تحديد المحافظات التى بها كثافة فى الثروة الحيوانية وتوفير احتياجاتها مبكراً.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي وأعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

وأشار القصير إلى أنه تم تنفيذ حوالى 1500 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي فى أكثر من ألف قرية بكافة المحافظات شملت محافظة جنوب سيناء وسيوة بمحافظة مطروح ولأول مرة ، وبلغ عدد الجرعات التى تم التحصين بها أكثر من 18 مليون جرعة.

وأوضح أن مصر فى عام 2022 ظهرت فيها عترة جديدة من الإصابة بمرض الحمى القلاعية وتحور فى العترة القديمة مما أدي إلى عدم قدرة الأمصال المستخدمة فى العام الماضي على حماية الثروة الحيوانية من مرض الحمي القلاعية، وقد تضافرت جهود أجهزة الوزارة المختلفة وأحدى الشركات الخاصة المنتجة للقاحات، وفى خلال فترة قصيرة جداً تم إنتاج لقاح مقاوم لهذه العترة بلغ أكثر من 8 ملايين جرعة منه بما مكن من السيطرة على هذا المرض.

وأكد قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بالتفتيش والرقابة على سوق اللقاحات والأمصال البيطرية بصفة دورية، حيث تم التفتيش على أكثر من 8500 مركز خلال الفترة الاخيرة مع أتخاذ الاجراءات القانونية و الإدارية ضد أى مخالف .

وزير الزراعة إمام مجلس النواب إعطاء الرعاية دعم المطلوبة

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