حزب المصريين الأحرار: نهج جديد لرئيس البرلمان بالرد على تخوفات المواطنين (فيديو)

أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن كلمة رئيس مجلس النواب بشأن قانون قناة السويس، توضيحية تعكس أن هناك نهج جديد لرئيس البرلمان بالرد على تخوفات المواطنين.

وأضاف خليل، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تخوفات طبيعية؛ لكوننا لدينا رموز وتابوهات مجتمعية لا نقبل المساس بها، مثل قناة السويس ونهر النيل والأهرامات والتي تعتبر مقدسات ورموز للشعب المصري.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن المادة 43 من الدستور تحمي قناة السويس تمامًا، وأي قانون يخرج مخالف دستوريًا يتم رفضه من قبل المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن عدم تنمية قناة السويس يعتبر مخالفة لنصوص الدستور.

لدينا بيروقراطية وسوء تصرف في الأصول

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أننا لدينا بيروقراطية وسوء تصرف في الأصول، وإنشاء صندوق لوضع مشروعات استثمارية بالقناة أمر طبيعي، مشددًا على أن هناك تخوف من الأصول ويجب أن تذكر صراحة في القانون أن بيع وشراء وتأجيل الأصول لا يمس قناة السويس.