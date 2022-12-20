الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة سانت فاتيما الكلدانية بمصر الجديدة تشارك في المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»

كنيسة
كنيسة

شاركت صباح اليوم، كاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما الكلدانية، بمصر الجديدة، في المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر، بزراعة ٣٠٠ شجرة مثمرة، في شوارع حي النزهة، بمحيط الكنيسة.

وتطوع عدد من أبناء الكنيسة، بمختلف الأعمار، وذلك بدعم من الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر.

جاء ذلك بحضور السيدة الدكتورة لبنى نور الدين، القائمة بأعمال رئيس حي، وممثلين عن حملة "اتحضر للأخضر"، حيث تمت زراعة ٣٠٠ شجرة مثمرة، لتصبح فيما بعد مصدر خير للجميع، وهي ممتدة من الكلية الحربية، وحتى ميدان تريومف، وغيرها من شوارع النزهة.

الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، تأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠"، حيث تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي، خاصةً الشباب، حتى يتمكنوا من الحفاظ على البيئة، والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وتتبنى المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة التوعية بأهمية التشجير، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.


وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد المجيد وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2023.

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

كاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما الكلدانية المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر بزراعة ٣٠٠ شجرة مثمرة محيط الكنيسة لبنى نور الدين اتحضر للأخضر شاركت صباح اليوم

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وائل لطفي

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