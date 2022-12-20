إحالة سيدة وزوجها قتلا موظفا بالمعاش في حلوان للمفتي

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، اليوم، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، إحالة أوراق ربة منزل وزوجها، استدرجا موظفا بالمعاش وقتلاه بعد أن وضعا له منوما في الطعام ثم قطعا جثته إلى 3 أجزاء وألقياها في صحراء حلوان، لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

كان المستشار فخري خير المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، قد أحال "عبير م ح"، 45 سنة، ربة منزل، و"أسامة ع أ أ"،51 سنة، موظف، لمحكمة الجنايات؛ لانهما في غضون شهر أكتوبر، خطفا المجني عليه عبد العظيم سيد أحمد، وكان ذلك بطريق التحايل، بأن استدرجته المتهمة الأولى تحت زعم علاقتهما الغير شرعية، بأن هاتفته وتواعدا اللقاء بمنزل أحد أقاربها، لعلمها بخلوه من الأشخاص، وما أن حضر إليها المجني عليه، حتى سمحت له بالدخول، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني زوجها بإحدى غرف المنزل.



واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتلا المجني عليه عبد العظيم سيد أحمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني، وعقب إتمامها استل كلا منهما سلاحا أبيضا.