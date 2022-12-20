غدًا.. محاكمة المتهمين بقتل الطفل «ضحية الآيفون»

تنظر محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، غدا الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف مصطفى، مع سبق الإصرار والترصد والمعروف إعلاميا بـ"ضحية الآيفون".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين" محمود. م" ، و" علاء الدين م" قاما بقتل الطفل يوسف ناجي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيض "مطواتين" وقصا مكان تواجده، وما أن ظفرا به عاجله المتهم الأول بضربة من سلاحه الأبيض باتت بعنقه حال تواجد الثاني مدججا بسلاحه للشد من أزره وحثه على إتمام جرمه.

ومنع تدخل الأهالي للزود عنه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به إصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.