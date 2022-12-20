الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شروط صندوق النقد الدولي لمصر 2022 وحجم الديون الخارجية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

بعد مضى 8 أشهر على المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصر وافق الأول على صرف  347 مليون دولار لمصر على الفور من ضمن 3 مليار دولار سيمنحهم صندوق النقد الدولى لمصر على مدة تصل إلى 46 شهرًا، واهتم المصريون بالبحث عن شروط صندوق النقد الدولي لمصر لصرف القرض، وحجم ديون مصر الخارجية الآن ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

شروط صندوق النقد الدولي لمصر

قالت وزارة المالية في بيان لها مع بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي ومصر على أن قرض الصندوق يأتي لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.

وحددت شروط صرف قيمة قرض صندوق النقد الدولي والتي ترتكز على خفض الدين الحكومي لأقل من 80% وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، وأيضًا تحسين كفاءة وفعالية وزيادة الإيرادات الضريبية، لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي.

برلمانى: قرض صندوق النقد يخفض الدين الحكومى ويعزز شبكة الحماية الاجتماعية

انطلاقا من المسئولية الوطنية.. الطريقة العزمية تطلق مبادرة لسداد ديون مصر

كذلك ستقوم وزارة المالية على استمرار جهودها وخططها المرتبطة بتعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي وإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية"، كما ستتجه وزارة المالية إلى سرعة الانتهاء من تفعيل قانون المالية الموحد،والذي أقر مؤخرًا ودعم جهود الاستدامة والاقتصاد الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ.

ويتيح الاتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر فرصة تقدم مصر  للحصول على تمويل إضافي من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي".

حجم ديون مصر الخارجية

وفق تقرير البنك المركزي المصري لشهر سبتمبر 2022، وصل حجم ديون مصر الخارجية نحو 157.8 مليار دولار، بزيادة  5 أضعاف عن  حجم ديون مصر الخارجية عام 2012 والتي كانت تبلغ 34.4 مليار دولار.

txt

أحمد سمير: قرض صندوق النقد الدولى يمنح شهادة ثقة للدولة المصرية (فيديو)

ويذكر أن صندوق النقد الدولي قد عدل توقعاته بخصوص ديون مصر الخارجية والداخلية وخفض توقعاته لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2022 و2023، كما رفع توقعاته لحجم الناتج المحلي للاقتصاد المصري خلال عام 2022، من 435.6 مليار دولار إلى 469.1 مليار دولار، منذ المراجعة الصادرة في أبريل الماضي، كما رفع معدل النمو المتوقع من 5.9% إلى 6.6% للعام الجاري.

صندوق النقد الدولي ديون مصر البنك المركزي المصري دولار وزارة المالية شروط صندوق النقد الدولي لمصر شروط صندوق النقد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الأجانب فى مدينة نصر

الأمن يكشف غموض مقتل شاب عثر على جثمانه فى مسكنه بالمنصورة

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

رئيس هيئة التنمية الصناعية: المرحلة الرابعة من خريطة الاستثمار تشمل 1051 فرصة

«علاج الإدمان» يستعرض الأثر المجتمعي لحملة «أنت أقوى من المخدرات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية