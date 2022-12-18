الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: قرض صندوق النقد يخفض الدين الحكومى ويعزز شبكة الحماية الاجتماعية

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تأتي في إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت  العالم أجمع؛ جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف هندي، في بيانٍ له، أن موافقة الصندوق على القرض بمثابة شهادة ثقة جديدة من إحدى أكبر المؤسسات الدولية بقوة الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مثل هذه المؤسسات لا تقوم بإقراض أي دولة دون أن تكون لديها ثقة تامة في قوة اقتصادها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وذلك من خلال صندوق النقد الدولي، معقبًا: "الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستساعد الحكومة المصرية على مواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم".

وتابع هندي: "حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر تستهدف خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط"، مؤكدًا أن البرنامج الجديد يسعى إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

النائب عمرو هندي مجلس النواب صندوق النقد صندوق النقد الدولي قرض الأزمة الاقتصادية العالمية الاقتصاد المصرى

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