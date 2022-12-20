الأمير وليام قطع جميع الاتصالات مع الأمير هاري بسبب فيلمه الوثائقي على Netflix

قطع الأمير وليام الاتصال بشقيقه، الأمير هاري، بسبب المزاعم التي أدلى بها هاري في فيلمه الوثائقي الأخير على Netflix وفقًا لأحد المراسلين الملكيين البارزين في بريطانيا.

ووفقًا لموقع “insider” قالت رويا نيكاه من صحيفة صنداي تايمز في تغريدة مصاحبة لميزة عن تداعيات فيلم "هاري وميجان"، التي نُشرت الأسبوع الماضي على Netflix: "قطع ويليام جميع الاتصالات".

واستشهد نيكاه بصديقين لم يسمهما لأمير ويلز يائسين من الضرر الذي أحدثته السلسلة، والتي اتهم فيها هاري ويليام بالصراخ في وجهه بسبب خطته لمغادرة الحياة الملكية في عام 2020.

كما اتهم ويليام بالتواطؤ مع وسائل الإعلام لنشر قصص مؤذية عنه وميجان لتشتيت الانتباه عن مشاكل الأسرة الأخرى، مشيرًا إلى أن علاقتهما كانت "متوترة للغاية لفترة من الوقت" وأكد أن وليام ليس لديه خطط للتحدث معه في المستقبل.

من ناحية أخرى، رفض قصر كنسينغتون، الذي يمثل وليام، التعليق على سؤال من Insider، ولم يرد المتحدثون باسم هاري وميجان على الفور.

في حديثه في الفيلم الوثائقي، قال هاري إن موظفي شقيقه تبادلوا القصص مع الصحافة عنه وعن ميجان.

وقال إنه رفض المشاركة، وقال "أفضل أن أتعرض للدمار في الصحافة على أن ألعب مع هذه اللعبة أو هذا العمل التجاري، ولرؤية مكتب أخي ينسخ نفس الشيء الذي وعدنا نحن الاثنين بأنه لن يفعله أبدًا، كان ذلك مفجعًا".

في المسلسل، حزن هاري على علاقته التالفة مع شقيقه، والتي اعتاد الجمهور على اعتبارها لا تتزعزع، مؤكدًا: “كان الجزء الأكثر حزنًا في ذلك هو هذا الوتد الذي نشأ بيني وبين أخي حتى أنه الآن إلى جانب المؤسسة”.

يذكر أن يوم الخميس، أصدرت Netflix المجلد الثاني من مسلسل "Harry & Meghan"، وهو مسلسل وثائقي عن قصة حب دوق ودوقة ساسكس وتجربتهما مع العائلة المالكة.

في الحلقة الخامسة، يتطرق هاري، 38 عامًا، إلى الخلاف المبلغ عنه بينه وبين أخيه الأكبر، ويناقش كيف اندلع "إسفين" بينه وبين ويليام خلال محادثات الأزمة التي عقدت في ساندرينجهام هاوس، أحد المساكن الملكية في يناير 2020.