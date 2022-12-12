فى الجزء الثانى للمسلسل.. هارى يتخلى عن الحظر ويعلن الحرب على ويليام

اتهم الأمير هاري العائلة المالكة بشكل غريب ومباشر بالكذب لحماية شقيقه الأكبر الأمير ويليام، قائلًا في المقطع الدعائي للجزء الثاني من مسلسله الوثائقي "الكذب كان لحماية أخي"، وادعى هو وميجان أنهما كانا ضحايا النظام المؤسسي الملكي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هاري واصل الهجوم على عائلته ولكن بشكل أكبر في الجزء الثاني من المسلسل الوثائقي الذي يعرض على منصة "نيتفليكس" الأمريكية.

هجوم جديد من هاري والحرب على ويليام

وأضافت أن دوق ساسكس تخلى عن الحظر الذي كان يفرضه في ذكر أسماء أعضاء عائلته وضبط النفس، وأعلن الحرب على شقيقه الأكبر ويليام وريث العرش البريطاني.

وقال هاري: "لقد كانوا سعداء بالكذب لحماية أخي، ولم يكونوا على استعداد لقول الحقيقة لحمايتنا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح من الذي كان يشير إليه هاري بكلمة "هم" وما الذي اتهمهم بـ"الكذب" بشأنه، وقد اتهم هو وميجان في السابق أفرادًا من العائلة المالكة بتسريب معلومات للصحافة في محاولة للإضرار بسمعتهم.

وتابعت أن المقطع الدعائي الذي تبلغ مدته 90 ثانية يركز على قرار الزوجين بالتراجع كأعضاء بارزين في العائلة المالكة، حيث قال هاري: "أتساءل ما الذي كان سيحدث لنا لو لم نخرج"، تقول ميجان: "تم سحب أمننا، كل شخص في العالم يعرف أين نحن".

وأشارت إلى أن المقطع الدعائي للجزء الثاني من المسلسل، شهد مشاركة آل ساسكس كنزًا آخر من اللقطات الشخصية والصور للترويج للنصف الثاني من مسلسلات وثائقية المتفجرة، والتي ستصدر يوم الخميس، ويتضمن ذلك المزيد من اللمحات عن حياتهم الأسرية في المنزل في مونتيسيتو، كاليفورنيا، من أعياد الميلاد إلى الرحلات على الشاطئ واللعب في الفناء الخلفي.

وكشف المقطع الدعائي أيضًا عن مقاطع فيديو لهاري وهو يلعب كرة القدم مع حماته دوريا راجلاند، ومع ابنه آرتشي، البالغ من العمر ثلاثة أعوام، على كتفيه، وفيديو لأرتشي وهو يركض بين ذراعي ميجان في حقل ذرة.