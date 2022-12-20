ضبط مخدرات بـ5 ملايين جنيه بـ3 محافظات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام، ومديريات أمن شمال سيناء والإسكندرية والإسماعيلية حملات لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش، حال تواجده بدائرة سكنه وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلوجرامات، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وجرى ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بطريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 520 طربة لمخدر الحشيش وزنت 52 كيلوجراما، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وتم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب حال تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما، مبلغ مالى، هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى خمسة ملايين ومائتين وخمسة عشر ألف جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.