الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخدرات بـ5 ملايين جنيه بـ3 محافظات

مخدرات
مخدرات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام، ومديريات أمن شمال سيناء والإسكندرية والإسماعيلية حملات لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش، حال تواجده بدائرة سكنه وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلوجرامات، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وجرى ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بطريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 520 طربة لمخدر الحشيش وزنت 52 كيلوجراما، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وتم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب حال تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما، مبلغ مالى، هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى خمسة ملايين ومائتين وخمسة عشر ألف جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر المواد المخدرة الاتجار هاتف محمول

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

حنفى جبالى: مجلس النواب لم ولن ينجرف لإصدار قوانين تمس أحكام الدستور المعبِّر عن ضمير الأمة

البنك الدولى: مصر تمتلك أكبر نظام تعليمى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رئيس مجلس النواب فى بيان توضيحى: قناة السويس «مال عام لا يمكن التفريط فيه»

«فرحة الخرساء» تنتهى بقتيلين «بلا ذنب» فى قنا

وزيرة التضامن: رئيس الجمهورية يقدر دور المجتمع المدنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية

بعد طرد الاحتلال الإسرائيلى للمحامى الفلسطينى الفرنسى.. الأمم المتحدة: «جريمة حرب»