المشدد و الغرامة لـ3 تجار مخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بمعاقبة تاجر مخدرات يروج البانجو، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وعاقبت المحكمة كل من المتهمين "س . م " و "س . إ " بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما بحيازة جوهر الحشيش المخدر والبانجو والقنب بقصد الاتجار فيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.