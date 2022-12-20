الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

المشدد و الغرامة لـ3 تجار مخدرات بالشرقية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بمعاقبة تاجر مخدرات يروج البانجو، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وعاقبت المحكمة كل من المتهمين "س . م " و "س . إ " بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما بحيازة جوهر الحشيش المخدر والبانجو والقنب بقصد الاتجار فيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

ربة منزل طفل الشمندية محافظة قنا اللواء إيهاب طه مركز شرطة أبوتشت محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد المواد المخدرة

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