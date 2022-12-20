الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع محال تجارية مخالفة بدون ترخيص في دمياط

تشميع
تشميع

 نفذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة تحت إشراف روضة منير نائب مجلس المدينة لشئون القرى، تمكنت من  تنفيذ قرار غلق وتشميع 2 محلات مخالفة تدار بدون ترخيص. 

 جاء ذلك في نطاق قرية السنانية، بمشاركة محمد العطوي رئيس الوحدة، وأحمد قامش مدير إدارة رخص المحلات بالوحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

 كما تم تنفيذ إزالة فورية لرصيف مخالف داخل قرية العدلية نطاق قرية البستان بمشاركة عطيات الصياد رئيس الوحدة، وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي بكل حزم لأي تعدي بالبناء المخالف وتمت الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

محافظ دمياط دمياط منال عوض السنانية أحداث دمياط

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