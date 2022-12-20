الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق نشب بحوش وامتد لآخر بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية  في محافظة سوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بحوش وامتد لحوش مجاور، بدائرة مركز شرطة سوهاج، ولا توجد خسائر بالأرواح، وأنهت القوات أعمال تبريد مكان الحريق ومحاصرته.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بحوشين، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، والعقيد طارق أبو سديرة، مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج، نشوب حريق بحوش دائرة مركز سوهاج، حيث نشوب الحريق بحوش ملك "ح. م. ح .م"،  58 سنة عامل بمسجد، ويقيم بذات الناحية وامتد لحوش مجاور ملك المدعو "م. ر. ا. س"، 38 سنة عامل، ويقيمان بذات الناحية مشيدين بالبلوك الأبيض ومسقوفين بأفلاق النخيل والبوص.

- سبب الحريق

تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات،  وبسؤال المذكورين أفادا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق لقيام المدعو "ب. م. ا. ح" 46 سنة مزارع، ويقيم بذات الناحية بإشعال النيران بكمية من البوص بجوار حوش الأول، وامتدت بفعل الرياح للحوشين، واتهماه بالإهمال واحتراق كمية من البوص.

تم ضبط المشكو فـي حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة "دون قصد"، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق

 

أحمد عزت إدارة المباحث الجنائية ارتكاب الواقعة التحقيق الحماية المدنية بسوهاج الحماية المدنية ب النيابة العامة ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

سقوط أمطار خفيفة فى الإسكندرية (صور)

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

بمشاركة 60 شركة.. وزير التجارة يفتتح فعاليات الأسبوع الكويتي الثالث عشر

سفارة روسيا بواشنطن: تمكنا من إعادة المتعلقات الشخصية لفيكتور بوت

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية

بعد طرد الاحتلال الإسرائيلى للمحامى الفلسطينى الفرنسى.. الأمم المتحدة: «جريمة حرب»