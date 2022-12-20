رئيس اتحاد الإسكواش يكشف كواليس فوز مصر ببطولة العالم لفرق السيدات

كشف عصام خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، كواليس فوز مصر ببطولة العالم لفرق السيدات للمرة الخامسة، مؤكداً أن المنافسات في البطولة كانت شريفة جدا.

وقال خليفة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "المباراة الأخيرة وما قبل الأخيرة مع ماليزيا وأمريكا شهدتا ندية كبيرة جدا، ومصر دائما ما تكون لديها منافسة كبيرة جدا مع عدة دول، منها إنجلترا وماليزيا وفرنسا وأمريكا، وهي دول اهتمت بالإسكواش بطريقة كبيرة فى أخر عشر سنوات".

وأضاف: "أولادنا دائما يعرفون كيفية التغلب على تلك الدول القوية، وفيروس كورونا كان له انعكاسات سيئة كبيرة، ولكن اللاعبين فى مصر مبطلوش سفر واحتكوا ببطولات قوية وهذا كان تحد كبير لهم، ومصاريف أيضا في ظل الغلاء الذى يحدث فى العالم".

وفاز منتخب مصر ببطولة العالم لسيدات الإسكواش للفرق للمرة الخامسة في تاريخه.

وحقق المنتخب المصري اللقب بعد الفوز على منتخب أمريكا فى المباراة النهائية بنتيجة 2-0، فى البطولة التى أقيمت فى نادى مدينتى فى الفترة من 10 وحتى 16 ديسمبر.

وهذه هى المرة الخامسة التى يتوج فيها منتخب مصر باللقب، بعد الفوز ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق فى أعوام 2008 و2012 و2016 و2018.

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